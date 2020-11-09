ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серо, туманно, дождливо. Не самая приятная погода в Бресте на неделю

09.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе вы точно почувствуете, что зима близко: в Бресте прогнозируют заметное похолодание. А всю вторую половину недели будут лить непрекращающиеся дожди, предупреждает pogoda.by.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 9 ноября, будет до +6 °С. Пасмурно, туманно, но без дождя.

Во вторник утром — около нуля, днем — максимум +7 °С, зато единственный раз не неделе выглянет солнце.

В среду, 11 ноября, весь день облачно и пасмурно, +4…6 °С.

В четверг и пятницу брестчан ждут два одинаковых серых пасмурных «мокрых» и туманных дня. Все время будут лить дожди. На термометре будет так же: +4…6 °С.

Точный прогноз погоды в городах Беларуси — на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе вы точно почувствуете, что зима близко: в Бресте прогнозируют заметное похолодание.
 
Новости дня
Новости общества
 
Теплая осень уходит. Погода в Витебске на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика