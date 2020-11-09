Серо, туманно, дождливо. Не самая приятная погода в Бресте на неделю

Источник материала: Tut.by

На этой неделе вы точно почувствуете, что зима близко: в Бресте прогнозируют заметное похолодание. А всю вторую половину недели будут лить непрекращающиеся дожди, предупреждает pogoda.by.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 9 ноября, будет до +6 °С. Пасмурно, туманно, но без дождя.

Во вторник утром — около нуля, днем — максимум +7 °С, зато единственный раз не неделе выглянет солнце.

В среду, 11 ноября, весь день облачно и пасмурно, +4…6 °С.

В четверг и пятницу брестчан ждут два одинаковых серых пасмурных «мокрых» и туманных дня. Все время будут лить дожди. На термометре будет так же: +4…6 °С.

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