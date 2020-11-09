Что происходит в Беларуси 9 ноября

Источник материала: Tut.by

Вчерашний день запомнился массовыми задержаниями, в некоторых случаях — с применением силы и избиениями со стороны людей в балаклавах. По данным правозащитников, количество задержанных превысило 1000 человек. Сегодня с самого утра в Минске выстроилась цепь солидарности сотрудников МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, а над одним из цехов «Гродно Азота» загорелся аварийный факел. Рассказываем о главных событиях дня в нашем онлайне.