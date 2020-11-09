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Что происходит в Беларуси 9 ноября
09.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчерашний день запомнился массовыми задержаниями, в некоторых случаях — с применением силы и избиениями со стороны людей в балаклавах. По данным правозащитников, количество задержанных превысило 1000 человек. Сегодня с самого утра в Минске выстроилась цепь солидарности сотрудников МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, а над одним из цехов «Гродно Азота» загорелся аварийный факел. Рассказываем о главных событиях дня в нашем онлайне.
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Вчерашний день запомнился массовыми задержаниями, в некоторых случаях - с применением силы и избиениями со стороны людей в балаклавах. По данным правозащитников,...
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