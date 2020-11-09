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8 ноября в Беларуси задержали больше 1000 человек

09.11.2020 10:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На воскресном «Марше народовластия» задержали рекордное (после 9-10 августа) количество людей. Число арестованных превышает 1000 человек, сообщает лишенная регистрации в стране правозащитная организация «Вясна».

По ее данным на утро понедельника, 9 ноября, в списке задержанных 1023 человека, все они доставлены в РУВД.

Большинство забрали в Минске, также аресты происходили в таких городах, как Береза, Витебск, Бобруйск, Гомель, Гродно, Могилев, Ляховичи, Пинск и другие.

Вчера было задержано много известных людей и журналистов.

Среди них «Мисс Беларусь-2008», бывшая пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольга Хижинкова (доставлена в Заводское РУВД), серебряный призер Олимпийских игр-2008 в десятиборье Андрей Кравченко (Центральное РУВД, отпущен), актер Александр Жданович, ранее известный как Маляваныч в детской телепередаче «Калыханка» (Партизанское РУВД) и член КС, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Задержанные журналисты: Ян Авсеюшкин, Елена Шабуня, Артем Лява, Евгений Шапчиц, Святослав Зоркий и Виктор Толочко.

В ответ на насилие, которое происходило днем, вечером был объявлен повторный марш. В центр снова направилась спецтехника, а в районах с новой силой начались цепи солидарности и митинги. В том числе, локальные акции проходили в микрорайонах Каменная Горка, Лошица, Сухарево, Михалово, Курасовщина, Новая Боровая, в Боровлянах и Лебяжьем, и в других местах. Там также произошли задержания.

«За жестокими действиями и заявлениями Лукашенко не стоит какого-либо тонкого расчета, это отчаянный страх и месть загнанного в угол диктатора. Доклад ОБСЕ подтвердил полное фиаско Лукашенко на мировой арене, для мировых держав он утратил правосубъектность и является обычным гражданином Беларуси. Лукашенко истерит, потому что знает, что ему противостоит весь народ, миллионы людей. Наша воля сильнее, значит — мы победим!» — заявил Павел Латушко в своем телеграм-канале.

Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей. По всей стране на заводах и предприятиях идут массовые бессрочные забастовки.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На воскресном «Марше народовластия» задержали рекордное (после 9-10 августа) количество людей.
 
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