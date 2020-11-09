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Аэродром «Орша» прошел сертификацию и готов принимать самолеты
09.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аэродром «Орша» получил сертификат годности к эксплуатации, статус международного и готов принимать самолеты и вертолеты,
— Мы полностью готовы принимать все виды самолетов и вертолетов. Укомплектован штат специалистов, имеется необходимое светосигнальное, радиотехническое и другое оборудование, — говорит начальник аэродромно-технического комплекса «Орша» Николай Червинский.
Завершающим этапом процедуры сертификации стал
Аэродром «Орша» может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, а также вертолеты всех типов в любое время суток. Будет использоваться для приема грузовых рейсов, а также станет запасным для посадки крупных самолетов.
Напомним, в этом году Банк развития
Аэродром «Орша» расположен возле поселка Болбасово в 10 км юго-западнее города Орши, поэтому его еще называют «Болбасово». На территории аэродрома располагаются подразделения ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В 2017 году аэродром открыли для международных полетов.
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Аэродром «Орша» может принимать различные типы воздушных судов.
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