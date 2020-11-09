Аэродром «Орша» прошел сертификацию и готов принимать самолеты

Источник материала: Tut.by

Аэродром «Орша» получил сертификат годности к эксплуатации, статус международного и готов принимать самолеты и вертолеты, сообщают «Витебские вести».



Фото: facebook.com/breminogroup/

— Мы полностью готовы принимать все виды самолетов и вертолетов. Укомплектован штат специалистов, имеется необходимое светосигнальное, радиотехническое и другое оборудование, — говорит начальник аэродромно-технического комплекса «Орша» Николай Червинский.

Завершающим этапом процедуры сертификации стал технический рейс самолета Boeing 737−500 компании «Белавиа».

Аэродром «Орша» может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, а также вертолеты всех типов в любое время суток. Будет использоваться для приема грузовых рейсов, а также станет запасным для посадки крупных самолетов.

Напомним, в этом году Банк развития направил на капремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек и строительство вспомогательных объектов на аэродроме до 19,5 млн долларов.

Аэродром «Орша» расположен возле поселка Болбасово в 10 км юго-западнее города Орши, поэтому его еще называют «Болбасово». На территории аэродрома располагаются подразделения ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В 2017 году аэродром открыли для международных полетов.