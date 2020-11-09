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«Призываем руководство к диалогу». Родители студентов иняза и нархоза обратились к ректорам

09.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родители студентов иняза и нархоза написали открытые письма ректорам своих вузов. В обращениях они требуют восстановить отчисленных студентов, а также не применять репрессии к преподавателям.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На утро понедельника под обращением родителей, дети которых учатся в МГЛУ, подписалось более 130 человек. В документе мамы и папы требуют прекратить отчисления и восстановить ребят, которые оказались за порогом вуза.

— Очевидно, что указанные отчисления не вызваны плохой успеваемостью или систематическими нарушениями дисциплины и правил внутреннего распорядка, следовательно, произведены незаконно и расцениваются нами как политически мотивированная акция возмездия за неугодное администрации университета открытое выражение гражданской позиции, — пишут родители. — Действия администрации не только нарушают права отчисленных студентов, но и являются демонстрацией неуважения к нормам действующего законодательства.

В своем обращении родители вступаются за уволенных преподавателей. И сообщают ректору, что они против применения насилия при задержании студентов, а также «слежки» за их детьми и вмешательства в учебный процесс со стороны «сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, представляющихся ими».

— Мы уверены, что политический кризис в обществе может быть разрешен только через диалог […], но он невозможен, когда в отношении граждан используются средства насилия, принуждения и преследования […], — пишут родители. — Мы призываем руководство МГЛУ к диалогу […] по принципу открытого микрофона и с привлечением СМИ. Мы против кулуарных разговоров […].

Родители парней и девушек, которые учатся в БГЭУ, уверены: в вузе идет «неимоверное давление на всех студентов, преподавателей и сотрудников, мирно выражающих свою гражданскую позицию».

— Полагаем, что вышеуказанные действия администрации университета не только нарушают права и свободы студентов, преподавателей и сотрудников университета, но и приводят к усилению протестных настроений студентов, к поляризации в студенческой и преподавательской среде университета, к ухудшению качества образовательного процесса, — подчеркивают мамы и папы.

В обращении они, также как и родители, студентов иняза, требуют отменить отчисления студентов и не применять репрессивные меры к их детям, преподавателям и сотрудникам вуза. А также «исключить практику подачи руководством БГЭУ заявления в РУВД на своих студентов, преподавателей и сотрудников университета».

Если же их требования не будут выполнены, предупреждают администрацию родители обоих вузов, мамы и папы будут добиваться отмены «незаконных отчислений студентов» всеми законными методами. А также смены руководства вуза, «оказавшегося не только неспособным решать сложную ситуацию и обеспечить учебный процесс в университете, но и спровоцировавшего своими действиями рост протестных настроений в университете».

 
 
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Родители студентов иняза и «нархоза» написали открытые письма ректорам своих вузов. В обращениях они требуют восстановить отчисленных студентов, а также не...
 
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