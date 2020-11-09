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На Гомельщине ввели обязательный масочный режим

09.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области с 9 ноября вводят обязательный масочный режим. Об этом на еженедельном аппаратном совещании сообщил губернатор Геннадий Соловей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С сегодняшнего дня жители области должны носить маски везде: «на недвижимых и движимых объектах и в организациях всех форм собственности».

Обязательно надевать маски при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие объекты.

Контролировать исполнение распоряжения будут работники областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и его структурные подразделения.

Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий, а совещания максимально переводят в формат видеоконференций.

 
 
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Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий, а совещания максимально переводят в формат видеоконференций.
 
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