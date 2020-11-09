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На Гомельщине ввели обязательный масочный режим
09.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области с 9 ноября вводят обязательный масочный режим. Об этом на еженедельном аппаратном совещании
С сегодняшнего дня жители области должны носить маски везде: «на недвижимых и движимых объектах и в организациях всех форм собственности».
Обязательно надевать маски при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие объекты.
Контролировать исполнение распоряжения будут работники областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и его структурные подразделения.
Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий, а совещания максимально переводят в формат видеоконференций.
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Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий, а совещания максимально переводят в формат видеоконференций.
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