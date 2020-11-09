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Что появится на набережной в Бресте: улица с ресторанчиками, качели для взрослых и мост на острова (возможно)

09.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 7 ноября, в Бресте презентовали планы по развитию и благоустройству набережной. Если все будет хорошо, то в районе бывшего речного порта и городского сада брестчане получат улицу баров и ресторанов, амфитеатр, беговые дорожки и даже качели для взрослых. Об этом пишет «Бинокль».


Благоустройство набережной — один из проектов тысячелетия, который шлейфом тянется до сих пор и не успокоится, пока не дойдет до Брестской крепости. За три года сделали 2,3 километра набережной, на это потратили примерно 6,5 млн рублей.


Сейчас подошли к четвертому этапу благоустройства. Он предполагает благоустройство от городского сада к шлюзам с выходом к Музею паровозов.

Пятый этап — соединение с «советской» частью набережной.

В субботу показывали два проекта по насыщению территории, которая в дальнейшем будет соперничать с Советской за популярность. Проекты представляли прямо на месте — у кафе «Теремок», рядом с которым и хотят сделать улицу ресторанов, где смогут разместиться стрит-фуд и заведения с кухнями разных стран.


Почему два проекта?

Сначала у реконструкции набережной был один проект от «Брестдорпроекта». Он же и является подрядчиком реконструкции. Параллельно группа молодых архитекторов, среди которых Женя Щербач из бюро Booont и Саша Голод из Varabyeu Partners, продумывала, как сделать набережную менее унылой и более насыщенной. В итоге архитекторы познакомились со специалистами из «Брестдорпроекта», те взяли некоторые идеи ребят на разработку. Так и появились два проекта реконструкции: один попроще, другой — в стиле современного урбанизма.

Что решили? Как в итоге будет выглядеть набережная?

Точно сказать нельзя — сегодня обсуждали идеи. Глобальная — сделать Брест большим городом-парком от Брестской крепости до Красного двора, который будет связан пешеходными маршрутами, велодорожками и экотропами. Что касается участка набережной от порта до Музея паровозов, здесь планируют сделать амфитеатр — плавный спуск к воде. Заборчиков там не будет, вместо этого — деревянный настил, с которого можно будет мочить ноги в воде. В планах также построить беговую дорожку. В своем проекте архитекторы из Booont и Varabyeu Partners завязали ее тремя кольцами по городскому саду: чтобы не скучно было бегать. Они же предложили сделать качели для взрослых, подобные есть в Москве на площади Маяковского. На месте речного порта архитекторы предложили сделать креативное пространство. Плюс такого пространства — удаленность от жилья. Здесь можно будет шуметь, проводить концерты и ночные рейвы.


Мост к островам

В планах также сделать подвесной мост к островам на Мухавце, чтобы соединить набережную с экотропой. У города даже есть инвесторы, готовые купить остров и создать там инфраструктуру.



Председатель горисполкома Александр Рогачук поддержал практически все идеи, но отметил, что важно не испортить набережную нововведениями.

— Скажите по правде, на данный момент мы ничего не испортили? Только честно, — спросил Александр Рогачук у молодых архитекторов.

— Честно, я считаю, что все, что мы сделали, — это набережная 80-х годов. Но все это можно исправить, — ответил Женя Щербач.


Полную реконструкцию набережной до Брестской крепости планируют провести до 2022 года.

 
Теги: Брест
 
 
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