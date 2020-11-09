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Так было «надругательство» или нет? Прокуратура не согласилась с СК в оценке инцидента с госфлагом

09.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе кто-то снял со здания сельисполкома в Могилевском районе красно-зеленый флаг и оставил его на балконе здания. СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту надругательства над государственным флагом «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Прокуратура не согласилась.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

При изучении материала проверки Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета по факту надругательства над госфлагом прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. СК обосновывал свое решение так: госсимвол не получил существенных повреждений в результате противоправных действий. Прокуроры посчитали, что это не так.

По данным следствия, кто-то в середине августа «тайно с балкона второго этажа здания Подгорьевского сельисполкома снял установленный на административном здании Государственный флаг Республики Беларусь, после чего повесил на его место другой [видимо, имеется в виду бело-красно-белый]. При этом само полотнище было обнаружено на полу балкона в загрязненном виде — со следами от подошв обуви».

По мнению прокуратуры, такими действиями было выражено неуважительное и пренебрежительное отношение к государственному символу.

Прокуратура района сама возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица, квалифицировав его действия по ст. 370 УК за надругательство над госсимволами. За это, кстати, законом предусмотрены общественные работы, или штраф, или исправработы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до года.

 
 
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В августе кто-то снял со здания сельисполкома в Могилевском районе красно-зеленый флаг и оставил его на балконе здания. СК отказал в возбуждении уголовного дела по...
 
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