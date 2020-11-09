«Коллеги, просто оставайтесь людьми». Более 50 сотрудников БГУ записали мощное видеообращение

Источник материала: Tut.by

Более 50 преподавателей и сотрудников главного вуза страны записали мощное видеообращение о ситуации в университетах. Свой ролик они заканчивают словами Альберта Эйнштейна: «Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому что некоторые видят это и ничего не делают».

По словам сотрудников БГУ, независимая Беларусь никогда не переживала такого сложного и страшного времени, как сейчас. То, что теперь происходит в университетах страны, считают они, «противоречит человеческой природе и цивилизованных условиям жизни».

— Высшая цель сферы образования и ее работников — помочь сформироваться личности, — говорит доцент факультета философии и социальных наук Татьяна Синица. — В условиях несвободы — это невозможно.

— Сегодня в ведущих вузах страны мы наблюдаем преподавателей, которые вызывают ОМОН на студентов, осознавая последствия. Преподавателей, которые подписывают незаконные приказы об отчислении. Преподавателей, которые прилюдно оскорбляют и унижают студентов за их гражданскую позицию. Преподавателей, которые закрывают глаза на беззаконие, — описывают ситуацию авторы обращения. — Хочется спросить у вас, коллеги: «Зачем вы в вузе? Какую функцию вы несете, работая в университете?»

— Нельзя подменять функции образования: нельзя заменять развитие свободной личности на формирование лояльных власти людей, которые боятся открыто отстаивать свою позицию, — отмечает доцент журфака Дмитрий Никонович.

— Каждый из нас сегодня делает свой выбор, — подчеркивает профессор филфака Алла Кожинова. — Подписывать бумагу, сообщать фамилию студента, говорить или молчать — каждый делает свой выбор.

Авторы обращения напоминают: у людей нет клавиши reset, чтобы в будущем стереть прошлое. Они подчеркивают, что гордятся студентами, которые не боятся отстаивать свои права, и выражают слова глубочайшего уважения коллегам, которые «не предают профессию и не теряют человеческое лицо».

— У каждого свой порог страха, — продолжает Григорий Посредник, замначальника студенческого городка БГУ. — Не все готовы открыто говорить и действовать. Но мы отчаянно призываем вас, коллеги, — просто оставайтесь людьми.

— Это очень горько и больно знать, что твой ученик, студент искалечен и посажен на сутки за попытку отстоять свои гражданские права. И ты не можешь помочь ничем, кроме как написать письмо или что-то положить в передачу, — говорят педагоги. — Невыносимо приходить в аудиторию, думая: «О ком из них я завтра прочитаю в СМИ? Чью окровавленную одежду я увижу на фото в соцсетях?» Это очень страшно, когда под окнами аудиторий, где проходят занятия, дежурят автозаки.

— Януш Корчак — всемирно известный польский педагог, во время Второй мировой войны осознанно не ушел из гетто, — обращаются к истории педагоги. — Он последовал за своими учениками в газовую камеру, потому что не мог их бросить. Каждый из нас делает свой выбор сам. В XXI веке, в центре Европы нам страшно делать такие сравнения. И мы не хотим, чтобы перед нами вставал подобный выбор.