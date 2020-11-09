Мужчин, задержанных после экскурсии в Полоцке, из милиции отпустили. Но на всякий случай предупредили

Источник материала: Tut.by

Мужчин, которых 8 ноября задержали после экскурсии в Полоцке, отпустили. Об этом порталу gorod214.by сообщили в Полоцком РОВД.

Напомним, днем 8 ноября в Полоцкий РОВД доставили шестерых мужчин — участников экскурсии по городу. По данным УВД, у милиции была «информация о возможном проведении протестной акции».

— Шесть человек доставили в РОВД для проведения беседы профилактического характера. Граждане предупреждены об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Затем их всех отпустили. Оснований для начала административного процесса не было, — прокомментировала инцидент официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.