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Мужчин, задержанных после экскурсии в Полоцке, из милиции отпустили. Но на всякий случай предупредили
09.11.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчин, которых 8 ноября задержали после экскурсии в Полоцке, отпустили. Об этом порталу gorod214.by
Напомним, днем 8 ноября в Полоцкий РОВД доставили шестерых мужчин —
— Шесть человек доставили в РОВД для проведения беседы профилактического характера. Граждане предупреждены об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Затем их всех отпустили. Оснований для начала административного процесса не было, — прокомментировала инцидент официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.
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Мужчин, задержанных после экскурсии в Полоцке, из милиции отпустили. Но на всякий случай предупредили
Напомним, днем 8 ноября в Полоцкий РОВД доставили шестерых мужчин - участников экскурсии по городу.
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