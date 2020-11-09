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Силовики пришли с обыском к главному редактору независимой «Газеты Слонимской»
09.11.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слониме силовики пришли с обыском к главному редактору независимой «Газеты Слонимской» Анне Володащук. Об этом
По информации БАЖ, обыск проводится с санкции прокурора в связи с некими клеветническими сообщениями в местных телеграм-каналах.
Анна Володащук в разговоре с представителями БАЖ сообщила, что не имеет отношения ни к каким телеграм-каналам и клеветническим сообщениям.
Обыск у нее дома продолжается.
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По информации БАЖ, обыск проводится с санкции прокурора в связи с некими клеветническими сообщениями в местных телеграм-каналах.
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