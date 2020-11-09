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На «Гродно Азот» остановился цех
09.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На «Гродно Азот» экстренно остановлен цех «Аммиак-4», над заводом горит факел из-за сброса азотно-водородной смеси. Об этом
Стало известно, что остановка цеха произошла из-за проблем в технологическом процессе.
«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел», - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что сейчас ведутся работы по налаживанию технологического процесса и запуску цеха. Администрация уверяет, что угрозы городу, работникам и экологии нет.
«Факел» над предприятием «Гродно Азот» появился из-за сжигания газа. Особенность технологии производства заключается в том, что если останавливается цех, необходимо сжечь оставшийся газ и сбросить давление в аппаратах.
Напомним, работники «Гродно Азот» активно
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На «Гродно Азот» экстренно остановлен цех «Аммиак-4», над заводом горит факел из-за сброса азотно-водородной смеси. Об этом сообщила администрация предприятия...
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