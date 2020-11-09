На «Гродно Азот» остановился цех

На «Гродно Азот» экстренно остановлен цех «Аммиак-4», над заводом горит факел из-за сброса азотно-водородной смеси. Об этом сообщила администрация предприятия сегодня утром.

Стало известно, что остановка цеха произошла из-за проблем в технологическом процессе.

«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел», - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по налаживанию технологического процесса и запуску цеха. Администрация уверяет, что угрозы городу, работникам и экологии нет.

«Факел» над предприятием «Гродно Азот» появился из-за сжигания газа. Особенность технологии производства заключается в том, что если останавливается цех, необходимо сжечь оставшийся газ и сбросить давление в аппаратах.