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На «Гродно Азот» остановился цех

09.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На «Гродно Азот» экстренно остановлен цех «Аммиак-4», над заводом горит факел из-за сброса азотно-водородной смеси. Об этом сообщила администрация предприятия сегодня утром.

Стало известно, что остановка цеха произошла из-за проблем в технологическом процессе.

«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел», - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по налаживанию технологического процесса и запуску цеха. Администрация уверяет, что угрозы городу, работникам и экологии нет.

«Факел» над предприятием «Гродно Азот» появился из-за сжигания газа. Особенность технологии производства заключается в том, что если останавливается цех, необходимо сжечь оставшийся газ и сбросить давление в аппаратах. 

Напомним, работники «Гродно Азот» активно поддержали бессрочную национальную забастовку, рабочие не приняли смену. На следующий день стало известно, что с предприятия задним числом были уволены 11 рабочих, которые вышли на протест. А через несколько дней уже настолько не хватало кадров, что по всей Беларуси искали работников для замены на «Гродно Азот», им предлагали зарплаты по 2000 рублей и проживание в санатории.

 
Теги: Гродно
 
 
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На «Гродно Азот» экстренно остановлен цех «Аммиак-4», над заводом горит факел из-за сброса азотно-водородной смеси. Об этом сообщила администрация предприятия...
 
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