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РЖД планирует запустить скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Москва - Минск

09.11.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте РЖД размещено сообщение о новом расписании поездов, в котором говорится о запуске скоростной «Ласточки» по маршруту Москва — Минск.


Фото: wikipedia

«С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов „Ласточка“ Москва — Минск в пятивагонном исполнении», — говорится в сообщении РЖД.

Однако когда это станет возможным, неизвестно. «Ласточки» запустят «сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь». Сейчас, напомним, с Россией открыта лишь воздушная граница и количество рейсов ограничено.

Как сообщает сайт РЖД, скоростной электропоезд «Ласточка» (Desiro RUS) был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. В поезде 409 обычных мест для пассажиров, 4 места для пассажиров с ограниченной активностью, 30 мест с откидными сидениями. Сейчас такие поезда курсируют на маршрутах Санкт-Петербург — Великий Новгород, Москва — Нижний Новгород и др.

 
Теги: Минск
 
 
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