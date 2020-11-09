«Били те, что сейчас проходят потерпевшими». В Гродно мужчину судят за «беспорядки» и «насилие» к милиции

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над местным жителем Сергеем Римшей, который обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 статьи 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», а также ст. 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Потерпевшими по его делу проходят 6 сотрудников милиции.



Сергей Римша. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Эпизод по которому возбуждено уголовное дело, произошел 9 августа. Перед судебным заседанием Сергей рассказал TUT.BY, что вечером, примерно в 23.10, он стоял вместе с другими гродненцами напротив драмтеатра.

— Там в тот момент было около 30 человек. Подъехала милицейская «газель». Кто-то кинул в нее камень или какой-то другой тяжелый предмет — это не установлено до сих пор. Сотрудники выскочили из автомобиля, люди стали разбегаться. И я тоже побежал. «Приняли» меня около драмтеатра. В машине били: по голове, ногам, туловищу. До сегодняшнего дня у меня, например, плохо слышит ухо, проблемы с коленом. Били те люди, которые сейчас проходят потерпевшими по уголовному делу. Сначала привезли в РОВД Ленинского района города. Потом перевезли в ИВС в Щучин, так как мест в Гродно уже не было. Отпустили 18 августа, когда на площадь Ленина стали массово выходить гродненцы — и требовать освобождения всех тех, кого забрали в первые дни после президентских выборов. Однако уголовное дело в отношении меня прекращено не было.

По факту избиения Сергей написал заявление в Следственный комитет, проверка по данному факту идет до 23 ноября.



Фото носит иллюстративный характер. 10 августа 2020 года, Гродно. Катерина Гордеева, TUT.BY

В начале судебного процесса адвокат обвиняемого выступил с ходатайством об отводе судьи Руслана Гурина. Основание: именно он ранее судил Сергея по административному делу за участие в несанкционированном мероприятии 9 августа — и уголовное дело рассматривается по тому же эпизоду. Ходатайство удовлетворили, судью заменили.

Но здесь возник еще один вопрос: в суд не явился один из потерпевших — он сейчас на самоизоляции.

Судебное заседание перенесено.