Маляваныч, мисс Беларусь, спортсмены, артисты и врачи. Кого задержали 7−8 ноября

Источник материала: Tut.by

За воскресенье, 8 ноября, количество задержанных превысило 1000 человек (по данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна»). В основном они из Минска. 7 ноября прошло тоже нерадостно: задержаны многие музыканты, выступавшие во дворах. TUT.BY собрал список известных и уважаемых людей, которые в этот понедельник, 9 ноября, проснулись не дома, а на Окрестина или в Жодино.

Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» и «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Большинство людей знают Ольгу как модель и победительницу конкурса «Мисс Беларусь — 2008». Она работала телеведущей и стала самым заметным пресс-секретарем брестского «Динамо». В середине сентября Хижинкова покинула Национальную школу красоты из-за своей гражданской позиции. «Я спокойно рассматриваю любые предложения по работе, — рассказывала Ольга после отстранения от должности в школе красоты. — Если надо, пошла бы и таксовать — не вижу в этом ничего постыдного». Когда задержали баскетболистку Елену Левченко, Ольга тоже ее активно поддерживала .

Актер Александр Жданович (Маляваныч)



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ждановича несколько поколений белорусов знает не по фамилии, а как Маляваныча — героя телевизионной «Калыханкі». Актер участвовал в передаче с 1996-го по 2015 год. Для взрослых же Александр известен как актер : вы могли его видеть в спектаклях минского театра имени Горького. «В тот момент [1990-е годы] многие люди культуры решили, что ничего не смогут изменить. Поэтому была выбрана позиция несоучастия, аполитичности. Царило неверие, что от конкретного человека что-то зависит. Но сейчас я понимаю, что ошибался, что своим несоучастием все равно во многом участвую. Постепенно я втягивался в игру, в которой приходилось молчать или говорить меньше, чем требовала совесть. Эти мысли движут мной сейчас. Я буквально наверстываю то, что было мной упущено в те годы, когда я игнорировал гражданскую активность», — высказывался Жданович в нашем интервью за пару дней до своего задержания. Здесь мы писали подробности задержания актера.

Музыкант Павел Аракелян



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Павел Аракелян — участник группы «Крамбамбуля» и джазмен. После начала акций протеста регулярно выступает в минских дворах со своими концертами. После одного из таких мероприятий Аракеляна и задержали, это произошло на улице Есенина в Минске. Неизвестные посадили музыканта в микроавтобус и увезли. Именно Павел выступал с инициативой устроить концерт в поддержку журналистов , на которых силовые ведомства в этом году устроили настоящую охоту .

Музыкант Андрусь Такинданг



Фото: TUT.BY

Лидер группы «Рэха», музыкант, поэт, художник, телеведущий — пожалуй, Такинданг стал известен среди широкого круга людей именно благодаря последнему амплуа. Ранее Андрей вел рубрику «Белорусский язык» на ОНТ: всем она нравилась благодаря экзотической внешности ведущего. В последние месяцы Такинданг, как и Аракелян, часто выступал во дворах минчан со своими концертами. «Замілаванне мясцовымі жыхарамі куды большае, чым страх быць затрыманым. Для мяне затрыманне на 15 сутак — вельмі лайтовая плата за тое, каб быць сведкам, як мінчукі сябе годна захоўваюць. На вачах фармуецца нацыя, праяўляюцца лепшыя якасці беларусаў», — уверял музыкант месяц назад.

Десятиборец Андрей Кравченко



Фото: Reuters

Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье, серебряный призер двух чемпионатов мира, чемпион Европы в десятиборье и семиборье. И заслуженный мастер спорта. Это звание Кравченко получил в 2008 году: не только за медаль Олимпиады, но и за «большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта». Ранее спортсмен подписал Открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия, также Кравченко входит в Свободное объединение спортсменов SOS_BY.

Боксер Иван Ганин





Ганин — многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу. Он также неоднократно высказывал свое мнение о ситуации в стране после выборов и выступал против насилия: его подпись есть под Открытом письмо спортсменов. Кроме этого, спортсмен вступил в Свободное объединение спортсменов SOS_BY. По известным нам данным , люди в черном достали Кравченко и Ганина из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты.

Экс-директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук



Задержание экс-главы АПБ 8 ноября зафиксировали фотографы. Фото: «Наша Ніва»

Фенчук по образованию орнитолог, долгое время возглавлял общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). В 2013 году ушел с поста директора, в 2014 — переехал в село Каменюки Брестской области. Координатор программы Франкфуртского зоологического общества, природоохранного проекта в Беловежской пуще. В 2019 Фенчук даже выступал по гостелевидению как координатор проекта по восстановлению гидрологического режима болот в Беловежской пуще.

Режиссер Юрий Диваков



Юрий Диваков (cлева) в спектакле «Сабакі Еўропы». Фото предоставлено Свободным театром

Юрий Диваков — один из самых ярких современных белорусских режиссеров. Он поставил такие спектакли «OEDIPUS» , «Павятовы лекар» и «Песнь песней» . Последний в 2019-м мы рассказывали как об одном из самых экстравагантных и вызывающих постановок года. Диваков также известен как актер и художник. Последний год он работает актером в Свободном театре.

Суд над Диваковым уже прошел: 9 ноября ему присудили 10 «базовых» и отпустили из СИЗО в Жодино.

Артист цирка Семен Букин



Фото: из личного архива

Букина обычно представляют как бывшего артиста Цирка дю Солей. На самом деле Семен не просто артист: он — гимнаст, акробат и мастер спорта Республики Беларусь, ранее выступал в Белгосцирке. В июле 2020 мы разговаривали с Букиным и вот что он говорил о ситуации в стране: «Я очень люблю гимнастику и хотел работать в своей родной стране. Но столкнулся с чиновничьим совдеповским подходом, не сошелся в работе с директором РЦОП, где действовало правило: „Я начальник — ты дурак“. Когда дю Солей предложил мне контракт, мне уже было нечего терять. В свой день рождения я уволился из центра олимпийской подготовки и через месяц уехал в Канаду работать акробатом. Но было обидно: я очень хотел остаться в Беларуси, даже несмотря на здешние зарплаты».

А еще — врачи, журналисты, политолог

К сожалению, список выше можно продолжать. Как минимум, среди спортсменов задержанными оказались также чемпион Европы по джиу-джитсу Андрей Щербатюк и футболист Роман Гаев.

Более 50 врачей, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», оказались в РУВД после Марша медиков 7 ноября. На следующий день задержания продолжились.

В списках задержанных 8 ноября есть онкохирург из РНПЦ онкологии Александ Минич, заведующая кардиоцентром 36-й поликлиники и кардиолог-липидолог Ольга Корнеева, детский стоматолог Наталья Акимова, невролог и доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО Екатерина Мазуренко, реаниматолог РНПЦ онкологии Валерий Жгировский, психиатр и ассистент кафедры психиатрии и наркологии БелМАПО Сергей Попов, врач эндоскопической диагностики Ирина Маркелова (ее муж Дмитрий, тоже медик, отбывает административный арест за участие в акции солидарности с отчисленными студентами БГМУ), руководитель смен подстанции № 4 станции скорой медицинской помощи Минска Артем Шагиев.



Фото: TUT.BY

Не отпустили из РУВД журналистов телеканала «Белсат» Артем Лява, журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин, экс-сотрудник Белтелерадиокомпании Евгений Шапчиц.

Задержан также политолог Андрей Егоров: он был членом Координационного совета. Егоров был осужден и ранее: ему дали 10 суток административного ареста.

Выходные 7−8 ноября стали вторыми для Ивана Кубракова в должности главы МВД. Напомним, на прошлой неделе он уже отметился жестким разгоном марша в урочище «Куропаты».

Газета Администрации президента назвала протестующих «откровенной мразью»

Специальный корреспондент газеты «Советская Белоруссия» Людмила Гладкая так написала об участниках акций протеста 8 ноября:

— Все они трусливы днем. Шарахаются любого проезжающего мимо микроавтобуса, даже маршрутки. Зато смелы в толпе и особенно как стемнеет. Потому для таких мальчики из телеграм-каналов и придумали — собраться вечером по дворам, а потом всем вместе, мол, пробиваться к площади Свободы. При этом снова призывают блокировать дороги, развешивать по городу тряпки, клеить листовки и т.д.

Вы думаете, кто-то из них, ведомых, глупых и заряженных исключительно на бойню, способен слышать аргументы других или готов представить свои, вести конструктивный диалог? Увы. Тем, кто сейчас в толпе, не нужны разговоры. Им нужны драки, кровь. Им нужна гражданская война.

Да, есть те, кто запутался. Теперь они взяли время подумать. И это правильно.

Слова благодарности — нашим защитникам. Сегодня правоохранителям понадобилось всего несколько часов, чтобы очистить город от откровенной мрази. Как всегда, сработали ювелирно.