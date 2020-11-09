|
Маляваныч, мисс Беларусь, спортсмены, артисты и врачи. Кого задержали 7−8 ноября
09.11.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За воскресенье, 8 ноября, количество задержанных превысило 1000 человек (по данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна»). В основном они из Минска. 7 ноября прошло тоже нерадостно: задержаны многие музыканты, выступавшие во дворах. TUT.BY собрал список известных и уважаемых людей, которые в этот понедельник, 9 ноября, проснулись не дома, а на Окрестина или в Жодино.
Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» и «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова
Большинство людей знают Ольгу как модель и
Актер Александр Жданович (Маляваныч)
Ждановича несколько поколений белорусов знает не по фамилии, а как Маляваныча — героя телевизионной «Калыханкі». Актер участвовал в передаче с 1996-го по 2015 год. Для взрослых же Александр известен как
Музыкант Павел Аракелян
Павел Аракелян — участник группы «Крамбамбуля» и джазмен. После начала акций протеста регулярно выступает в минских дворах со своими концертами. После одного из таких мероприятий Аракеляна и задержали, это произошло на улице Есенина в Минске. Неизвестные посадили музыканта в микроавтобус и увезли. Именно Павел выступал с инициативой устроить
Музыкант Андрусь Такинданг
Лидер группы «Рэха», музыкант, поэт, художник, телеведущий — пожалуй, Такинданг стал известен среди широкого круга людей именно благодаря последнему амплуа. Ранее Андрей вел рубрику «Белорусский язык» на ОНТ: всем она нравилась благодаря экзотической внешности ведущего. В последние месяцы Такинданг, как и Аракелян, часто выступал во дворах минчан со своими концертами. «Замілаванне мясцовымі жыхарамі куды большае, чым страх быць затрыманым. Для мяне затрыманне на 15 сутак — вельмі лайтовая плата за тое, каб быць сведкам, як мінчукі сябе годна захоўваюць. На вачах фармуецца нацыя, праяўляюцца лепшыя якасці беларусаў», —
Десятиборец Андрей Кравченко
Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье, серебряный призер двух чемпионатов мира, чемпион Европы в десятиборье и семиборье. И заслуженный мастер спорта. Это звание Кравченко получил в 2008 году: не только за медаль Олимпиады, но и за «большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта». Ранее спортсмен подписал Открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия, также Кравченко входит в Свободное объединение спортсменов SOS_BY.
Боксер Иван Ганин
Ганин — многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу. Он также неоднократно высказывал свое мнение о ситуации в стране после выборов и выступал против насилия: его подпись есть под Открытом письмо спортсменов. Кроме этого, спортсмен вступил в Свободное объединение спортсменов SOS_BY. По
Экс-директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук
Фенчук по образованию орнитолог, долгое время возглавлял общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). В 2013 году ушел с поста директора, в 2014 — переехал в село Каменюки Брестской области. Координатор программы Франкфуртского зоологического общества, природоохранного проекта в Беловежской пуще. В 2019 Фенчук даже
Режиссер Юрий Диваков
Юрий Диваков — один из самых ярких современных белорусских режиссеров. Он поставил такие спектакли
Суд над Диваковым уже прошел: 9 ноября ему присудили 10 «базовых» и отпустили из СИЗО в Жодино.
Артист цирка Семен Букин
Букина обычно представляют как бывшего артиста Цирка дю Солей. На самом деле Семен не просто артист: он — гимнаст, акробат и мастер спорта Республики Беларусь, ранее выступал в Белгосцирке. В июле 2020 мы
А еще — врачи, журналисты, политолог
К сожалению, список выше можно продолжать. Как минимум, среди спортсменов задержанными оказались также чемпион Европы по джиу-джитсу Андрей Щербатюк и футболист Роман Гаев.
Более 50 врачей,
В списках задержанных 8 ноября есть онкохирург из РНПЦ онкологии Александ Минич, заведующая кардиоцентром 36-й поликлиники и кардиолог-липидолог Ольга Корнеева, детский стоматолог Наталья Акимова, невролог и доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО Екатерина Мазуренко, реаниматолог РНПЦ онкологии Валерий Жгировский, психиатр и ассистент кафедры психиатрии и наркологии БелМАПО Сергей Попов, врач эндоскопической диагностики Ирина Маркелова (ее муж Дмитрий, тоже медик,
Не отпустили из РУВД журналистов телеканала «Белсат» Артем Лява, журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин, экс-сотрудник Белтелерадиокомпании Евгений Шапчиц.
Задержан также политолог Андрей Егоров: он был членом Координационного совета. Егоров был осужден и ранее: ему дали 10 суток административного ареста.
Выходные 7−8 ноября стали
Газета Администрации президента назвала протестующих «откровенной мразью»
Специальный корреспондент газеты «Советская Белоруссия» Людмила Гладкая так написала об участниках акций протеста 8 ноября:
— Все они трусливы днем. Шарахаются любого проезжающего мимо микроавтобуса, даже маршрутки. Зато смелы в толпе и особенно как стемнеет. Потому для таких мальчики из телеграм-каналов и придумали — собраться вечером по дворам, а потом всем вместе, мол, пробиваться к площади Свободы. При этом снова призывают блокировать дороги, развешивать по городу тряпки, клеить листовки и т.д.
Вы думаете, кто-то из них, ведомых, глупых и заряженных исключительно на бойню, способен слышать аргументы других или готов представить свои, вести конструктивный диалог? Увы. Тем, кто сейчас в толпе, не нужны разговоры. Им нужны драки, кровь. Им нужна гражданская война.
Да, есть те, кто запутался. Теперь они взяли время подумать. И это правильно.
Слова благодарности — нашим защитникам. Сегодня правоохранителям понадобилось всего несколько часов, чтобы очистить город от откровенной мрази. Как всегда, сработали ювелирно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрали список известных имен: все эти люди после выходных 7−8 ноября не вернулись домой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)