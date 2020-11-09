Преподаватели БГУ призвали коллег поддержать студентов, студенты вышли на акции

То, что происходит в университетах Беларуси, противоречит человеческой природе и цивилизованным условиям жизни.

Такое мнение высказали сотрудники БГУ в своем видеообращении.

Они отметили, что независимая Беларусь никогда не переживала такого сложного и страшного времени.

«Высшая цель сферы образования и ее работников - помочь сформироваться личности, - говорит доцент факультета философии и социальных наук Татьяна Синица. - В условиях несвободы - это невозможно».

«Университет – это территория свободы, свободы слова, свободы мысли, только в таких условиях может происходить развитие личности», - говорит профессор Алла Кожинова.

Поэтому наличие этих свобод в университете – часть права человека на образование, а их отсутствие – нарушение этого права.

«Сегодня в ведущих вузах страны мы наблюдаем преподавателей, которые вызывают ОМОН на студентов, осознавая последствия. Преподавателей, которые подписывают незаконные приказы об отчислении. Преподавателей, которые прилюдно оскорбляют и унижают студентов за их гражданскую позицию. Преподавателей, которые закрывают глаза на беззаконие, - рассказывают авторы обращения. - Хочется спросить у вас, коллеги: «Зачем вы в вузе? Какую функцию вы несете, работая в университете?»

«Нельзя подменять функции образования: нельзя заменять развитие свободной личности на формирование лояльных власти людей, которые боятся открыто отстаивать свою позицию», - отмечает доцент журфака Дмитрий Никонович.

«Каждый из нас сегодня делает свой выбор, - подчеркивает профессор филфака Алла Кожинова. - Подписывать бумагу, сообщать фамилию студента, говорить или молчать - каждый делает свой выбор»..

В обращении сотрудники БГУ поблагодарили преподавателей, которые поддерживают своих студентов и не подписывают приказы об их отчислении.

Студенты вышли на акции

В этот же день в середине дня студенты вышли на протестную акцию во внутреннем дворике БГУ, сообщает onliner.by.

Около зданий юрфака и химфака БГУ собралась группа студентов. Спустя время к ним подошли два милиционера и неизвестный в штатском, который снимал беседу на камеру.

Потом во внутренний дворик заехал характерный микроавтобус, люди начали расходиться, но затем снова собрались.

После этого сотрудники в черном вышли из буса и начали преследовать студентов. Те разошлись в разные стороны, после чего вернулись обратно. Через полчаса студенты ушли окончательно. Люди в штатском посмотрели им вслед и параллельно куда-то позвонили.

Тем временем на ФПМИ БГУ сидячая демонстрация прошла внутри корпуса. По словам очевидца, почти половина первой смены переведена на дистанционную форму обучения. Из-за этого количество участников меньше, чем обычно: «Декан уговаривал собравшихся разойтись, люди боялись присоединяться к акции». Такая же акция прошла в инязе. К студентам вышел «проректор по кадрам» и предупредил об административной ответственности.