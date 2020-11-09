«У всех есть выбор. Чтобы остаться человеком, я делаю свой». В Гомеле о забастовке объявила врач-бактериолог

Источник материала: Tut.by

В Гомеле о забастовке объявила врач-бактериолог Елена Давыдова. Об этом медик сообщила в своем видеообращении.

Сегодня Елена должна была выйти на работу после декретного отпуска, но вместо этого записала видеообращение о том, что объявляет забастовку.

В своем видеообращении Давыдова рассказала, что возмущена тем, что происходит в стране в последнее время. В частности — что высокообразованных доцентов, врачей, учителей, рабочих сажают в тюрьмы. Последней каплей, со слов Елены, для нее стало задержание коллег в субботу в Минске.

«У всех есть выбор. Каждый делает его сам. Чтобы остаться человеком, я делаю свой. С понедельника я присоединяюсь ко всеобщей забастовке. Мои требования — полное и безоговорочное освобождение политзаключенных, новые выборы президента Беларуси и преследование всех тех, кто творил все эти беззакония над белорусским народом», — говорит Давыдова.

Елена признается, что решение о забастовке далось ей непросто: она предполагает, что за заявлением последует увольнение.

У Елены два высших образования: окончила биофак в Гомельском госуниверситете им. Ф. Скорины, а затем отучилась на врача-диагноста в медуниверситете. Работает врачом-бактериологом в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также фельдшером на скорой помощи. С мужем воспитывает троих детей.

Давыдова — активистка из команды «кандидатов протеста» Николая Статкевича на прошедших президентских выборах.

После выборов она активно участвовала в акциях протестов в Гомеле. Из-за своей позиции, говорит, в какой-то момент ей пришлось снова вернуться в декретный отпуск (ранее она вышла из него досрочно).