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По Осипенко не ходил транспорт из-за аварии на водоканале
09.11.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Осипенко произошла авария на водоканале. Из-за этого временно там не ходил транспорт.
В 12.05 на бульваре Шевченко стали троллейбусы № 22 и 40. В «Минсктрансе»
Троллейбус № 40 пошел по улице Орловской, Сурганова, Куйбышева. В 12.55 движение общественного транспорта восстановлено.
Мы обратились за комментарием в «Минскводоканал». Когда появится их ответ, мы его опубликуем.
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В Минске на улице Осипенко произошла авария на водоканале. Из-за это временно там стал транспорт.
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