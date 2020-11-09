По Осипенко не ходил транспорт из-за аварии на водоканале

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Осипенко произошла авария на водоканале. Из-за этого временно там не ходил транспорт.



Фото: читатель TUT.BY

В 12.05 на бульваре Шевченко стали троллейбусы № 22 и 40. В «Минсктрансе» сообщили , что это произошло из-за аварии на водоканале. По сообщениям читателей, улицу Осипенко подтопило возле 2-й городской детской поликлиники, вода била из-под крышки люка, транспорт на улице разворачивали коммунальники, был поврежден асфальт.

Троллейбус № 40 пошел по улице Орловской, Сурганова, Куйбышева. В 12.55 движение общественного транспорта восстановлено.

Мы обратились за комментарием в «Минскводоканал». Когда появится их ответ, мы его опубликуем.