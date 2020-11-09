Внутреннего двора РУВД в списке мест содержания нет. Задержанных часами держали на улице с поднятыми руками

Источник материала: Tut.by

8 ноября фото задержанных в Советском РУВД взбудоражило многих. На снимке мы видим, как десятки человек днем стоят лицом к стене с поднятыми руками, за их спинами — вооруженные силовики в балаклавах. РУВД расположено рядом с высокими домами, поэтому минчане из своих окон смогли видеть, что происходило во внутреннем дворике, и заснять это. Ближе к ночи появились видео — люди все также стоят у стены. Нет ни одного закона, который позволял такое отношение к административно задержанным. Но такая практика появилась не вчера. Об этом сообщали еще в 2017 году.



Фото: Еврорадио, euroradio.fm

Юрист Павел Сапелко называет произошедшее «вопиющим беззаконием».

— Речь идет об административно задержанных гражданах. Держать их более трех часов могут только в случае, если за совершенное правонарушение предусмотрен арест. То есть за три часа должен быть как минимум составлен протокол, где будет указана статья, которую нарушил человек. Более трех часов удерживать в РУВД без протокола не имеют права, — объясняет юрист.

Согласно ПИКоАП , физическое лицо, в отношении которого применено административное задержание, срок которого длится свыше трех часов, должен содержаться в местах, определяемых органами, ведущими административный процесс.

— Эти места определены " Правилами содержания физлица, в отношении которого применено административное задержание", — продолжает Павел Сапелко. — Это специально предназначенные помещения органов внутренних дел, в том числе комнаты для задержанных лиц оперативно-дежурных служб, камеры изоляторов временного содержания, центры изоляции правонарушителей органов внутренних дел, специально оборудованные помещения и камеры изоляторов временного содержания органов пограничной службы, помещения органов государственной безопасности. Как видим, список исчерпывающий, и внутреннего двора РУВД в нем нет.

Юрист обращает внимание, что такие же нарушения были зафиксированы и в 2017 году, когда задержанных на Дне Воли, в Московском и Центральном РУВД точно так же держали на улице часами лицом к стене с поднятыми руками, погода была гораздо хуже, чем сейчас, шел мокрый снег. А сразу выборов в августе 2020-го людей не просто держали с поднятыми руками на стене , а на земле, причем в некоторых случаях - всю ночь.

— В 2017 году у стены с поднятыми руками несколько часов стояла наша коллега правозащитница Татьяна Ревяко, это было в Центральном РУВД, — вспоминает Павел Сапелко. — Мы писали жалобы по этому поводу, но ничего вразумительного в ответах не было, ссылку на закон, согласно которому сотрудники милиции так действуют, нам не предоставили. Мы писали об этом и в Комитет против пыток ООН, дело Татьяны Ревяко в итоге было отмечено в заключительных замечаниях Комитета по докладу Беларуси.

По состоянию на 12 часов дня 9 августа во внутреннем дворике Советского РУВД не оставалось административно задержанных. Получить комментарий у руководства управления и пресс-офицера на месте не удалось. Мы также связались с пресс-службой ГУВД Мингорисполкома. И как только получим ответ, опубликуем его.