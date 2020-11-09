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Внутреннего двора РУВД в списке мест содержания нет. Задержанных часами держали на улице с поднятыми руками
09.11.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 ноября фото задержанных в Советском РУВД взбудоражило многих. На снимке мы видим, как десятки человек днем стоят лицом к стене с поднятыми руками, за их спинами — вооруженные силовики в балаклавах. РУВД расположено рядом с высокими домами, поэтому минчане из своих окон смогли видеть, что происходило во внутреннем дворике, и заснять это. Ближе к ночи появились видео — люди все также стоят у стены. Нет ни одного закона, который позволял такое отношение к административно задержанным. Но такая практика появилась не вчера. Об этом
Юрист Павел Сапелко называет произошедшее «вопиющим беззаконием».
— Речь идет об административно задержанных гражданах. Держать их более трех часов могут только в случае, если за совершенное правонарушение предусмотрен арест. То есть за три часа должен быть как минимум составлен протокол, где будет указана статья, которую нарушил человек. Более трех часов удерживать в РУВД без протокола не имеют права, — объясняет юрист.
— Эти места определены "
Юрист обращает внимание, что такие же нарушения
— В 2017 году у стены с поднятыми руками несколько часов стояла наша коллега правозащитница Татьяна Ревяко, это было в Центральном РУВД, — вспоминает Павел Сапелко. — Мы писали жалобы по этому поводу, но ничего вразумительного в ответах не было, ссылку на закон, согласно которому сотрудники милиции так действуют, нам не предоставили. Мы писали об этом и в Комитет против пыток ООН, дело Татьяны Ревяко в итоге
По состоянию на 12 часов дня 9 августа во внутреннем дворике Советского РУВД не оставалось административно задержанных. Получить комментарий у руководства управления и пресс-офицера на месте не удалось. Мы также связались с пресс-службой ГУВД Мингорисполкома. И как только получим ответ, опубликуем его.
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Внутреннего двора РУВД в списке мест содержания нет. Задержанных часами держали на улице с поднятыми руками
Нет ни одного закона, который позволял такое отношение к административно задержанным.
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