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«Знала, что умирает, но не показывала это». Истории людей, которые пережили смерть лучшего друга

09.11.2020 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждому рано или поздно приходится переживать смерть близкого человека. Подготовиться к такому невозможно, а принять и научиться жить дальше очень трудно. Мы поговорили с людьми, которые потеряли своего лучшего друга. Они рассказали о том, что произошло, как узнали, что друга больше нет и о том, как после этого изменилась их жизнь.

 
 
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Мы поговорили с людьми, которые пережили смерть лучшего друга и узнали, как после этого изменилась их жизнь.
 
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