«Знала, что умирает, но не показывала это». Истории людей, которые пережили смерть лучшего друга

Источник материала: Tut.by

Каждому рано или поздно приходится переживать смерть близкого человека. Подготовиться к такому невозможно, а принять и научиться жить дальше очень трудно. Мы поговорили с людьми, которые потеряли своего лучшего друга. Они рассказали о том, что произошло, как узнали, что друга больше нет и о том, как после этого изменилась их жизнь.