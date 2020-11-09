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Суд вернул на доработку дело 73-летней пенсионерки, задержанной в Гомеле на акции, которой не было
09.11.2020 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле судили 73-летнюю пенсионерку Еву Быковскую, которую 25 октября ОМОН задержал и доставил в РОВД. Там на женщину составили протокол за шествие, которого по сути-то и не было. Но решение 9 ноября суд так и не вынес: дело отправили на доработку.
В самом начале заседания Ева Романовна заявила суду, что вину не признает.
— Я гуляла. Поскольку я только что вернулась с отдыха в Болгарии, то хотела посмотреть, что делается в нашем городе. На Советской планировала встретиться с дочерью, которая шла в баню, а потом я хотела идти в парк.
— В шествиях, митингах участвовали? — поинтересовался судья Сергей Карманович.
— Нет, конечно. Ведь никаких митингов не было, — говорит пенсионерка.
Через несколько минут Карманович сообщил, что суд возвращает дело в милицию для устранений в нем недостатков и противоречий.
— По существу оно рассмотрено быть не может, — подытожил судья.
Напомним, 25 октября Еву Быковскую на Советской в Гомеле задержали сотрудники ОМОН. Тогда пенсионерка, по ее словам, испытала все «прелести» задержания: пообщалась с ОМОНом, поездила в автозаке, несколько часов провела в РОВД. Теперь ходит к психологу.
— Омоновец меня передает своим коллегам и говорит: «Ее отец был полицай». Мне от этой фразы сразу плохо стало. Ну как так можно говорить? Да мой отец всю войну прошел, дошел до Берлина, вернулся, — а вся его семья погибла под бомбежкой. Все — жена и дети. Это его такая большая беда была! Позже он женился на моей маме, и когда появилась я, меня назвали в честь его погибшей дочери. Каково мне было услышать такое? — рассказывала ранее журналистам пенсионерка.
Уже в микроавтобусе на нее обрушился шквал мата и ругани.
— «Ты, с… а, что тут ходишь? Что тебе надо? Молчать!» И так несколько минут [омоновец] орал. Я не боязливая, но прямо обмякла, — вспоминала женщина.
Ее какое-то время возили по городу, затем перевели в автозак и только потом доставили в РОВД, где составили протокол и отпустили. После случившегося, признается Ева Романовна, ей понадобилась помощь психолога.
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Сегодня в Гомеле судили 73-летнюю пенсионерку Еву Быковскую, которую 25 октября ОМОН задержал и доставил в РОВД. Там на женщину составили протокол за шествие,...
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