Суд вернул на доработку дело 73-летней пенсионерки, задержанной в Гомеле на акции, которой не было

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле судили 73-летнюю пенсионерку Еву Быковскую, которую 25 октября ОМОН задержал и доставил в РОВД. Там на женщину составили протокол за шествие, которого по сути-то и не было. Но решение 9 ноября суд так и не вынес: дело отправили на доработку.



Фото: Елена Бычкова

В самом начале заседания Ева Романовна заявила суду, что вину не признает.

— Я гуляла. Поскольку я только что вернулась с отдыха в Болгарии, то хотела посмотреть, что делается в нашем городе. На Советской планировала встретиться с дочерью, которая шла в баню, а потом я хотела идти в парк.

— В шествиях, митингах участвовали? — поинтересовался судья Сергей Карманович.

— Нет, конечно. Ведь никаких митингов не было, — говорит пенсионерка.

Через несколько минут Карманович сообщил, что суд возвращает дело в милицию для устранений в нем недостатков и противоречий.

— По существу оно рассмотрено быть не может, — подытожил судья.

Напомним, 25 октября Еву Быковскую на Советской в Гомеле задержали сотрудники ОМОН. Тогда пенсионерка, по ее словам, испытала все «прелести» задержания: пообщалась с ОМОНом, поездила в автозаке, несколько часов провела в РОВД. Теперь ходит к психологу.

— Омоновец меня передает своим коллегам и говорит: «Ее отец был полицай». Мне от этой фразы сразу плохо стало. Ну как так можно говорить? Да мой отец всю войну прошел, дошел до Берлина, вернулся, — а вся его семья погибла под бомбежкой. Все — жена и дети. Это его такая большая беда была! Позже он женился на моей маме, и когда появилась я, меня назвали в честь его погибшей дочери. Каково мне было услышать такое? — рассказывала ранее журналистам пенсионерка.

Уже в микроавтобусе на нее обрушился шквал мата и ругани.

— «Ты, с… а, что тут ходишь? Что тебе надо? Молчать!» И так несколько минут [омоновец] орал. Я не боязливая, но прямо обмякла, — вспоминала женщина.

Ее какое-то время возили по городу, затем перевели в автозак и только потом доставили в РОВД, где составили протокол и отпустили. После случившегося, признается Ева Романовна, ей понадобилась помощь психолога.