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Минчанин распылил баллончик в лицо милиционерам у «Пушкинской», его будут судить

09.11.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель столицы возле станции метро «Пушкинская» распылил газовый баллончик в лицо сотрудников милиции. Его будут судить, сообщает прокуратура Минска.

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя столицы. Его будут судить по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).

По материалам дела, 5 сентября вблизи станции метро «Пушкинская» мужчина оказал сопротивление двум сотрудникам милиции в форме. Они в тот момент охраняли общественный порядок, пишет прокуратура. Парень «не меньше двух раз» распылил газовый баллончик в лицо каждому сотруднику ОВД, нанес каждому из них «не меньше одного удара» в голову.

Обвиняемый пояснил свои поступки тем, что «неправильно оценил обстановку». Минчанин отметил, что милиционеры предупреждали его о нарушении законодательства о массовых мероприятиях, но он считал, что ничего не нарушил.

Тогда парень убежал, но его задержали через неделю.

Судмедэкспертиза установила, что у одного из милиционеров — химические ожоги слизистой оболочки глаз и кожи лица, у второго — ушибы различных частей тела.

Прокуратура посчитала обвинения обоснованными, мужчина под стражей. Дело направили в суд. Возможное наказание по указанной статье — арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель столицы возле станции метро «Пушкинская» распылил газовый баллончик в лицо сотрудников милиции. Его будут судить, сообщает прокуратура Минска.
 
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