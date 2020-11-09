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Минчанин распылил баллончик в лицо милиционерам у «Пушкинской», его будут судить
09.11.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель столицы возле станции метро «Пушкинская» распылил газовый баллончик в лицо сотрудников милиции. Его будут судить,
Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя столицы. Его будут судить по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).
По материалам дела, 5 сентября вблизи станции метро «Пушкинская» мужчина оказал сопротивление двум сотрудникам милиции в форме. Они в тот момент охраняли общественный порядок, пишет прокуратура. Парень «не меньше двух раз» распылил газовый баллончик в лицо каждому сотруднику ОВД, нанес каждому из них «не меньше одного удара» в голову.
Обвиняемый пояснил свои поступки тем, что «неправильно оценил обстановку». Минчанин отметил, что милиционеры предупреждали его о нарушении законодательства о массовых мероприятиях, но он считал, что ничего не нарушил.
Тогда парень убежал, но его задержали через неделю.
Судмедэкспертиза установила, что у одного из милиционеров — химические ожоги слизистой оболочки глаз и кожи лица, у второго — ушибы различных частей тела.
Прокуратура посчитала обвинения обоснованными, мужчина под стражей. Дело направили в суд. Возможное наказание по указанной статье — арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.
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Житель столицы возле станции метро «Пушкинская» распылил газовый баллончик в лицо сотрудников милиции. Его будут судить, сообщает прокуратура Минска.
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