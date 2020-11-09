Медбрат, спортсмен, хороший парень. В Гродно упал со строящегося моста и насмерть разбился 28-летний руфер

Источник материала: Tut.by

В Гродно утром 7 ноября на территории реконструируемого Вишневецкого моста через Неман строители нашли тело мужчины. Приехавшая следственно-оперативная группа выяснила: он сорвался вниз накануне ночью. Погибшим оказался 28-летний местный житель Андрей Кащей. Он работал медбратом в Гродненской центральной поликлинике, ранее трудился в Индурской участковой больнице, увлекался руферством.



Фото: Следственный комитет

По информации СК, около 8 утра в минувшую субботу рабочие, которые пришли на работу, на мосту между пролетами обнаружили рюкзак и куртку. Внизу, на бетонной плите увидели лежащего без дыхания парня. Мужчины вызвали скорую помощь и позвонили в милицию.

Предварительно установлено, что причиной гибели могло стать падение с моста. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Со слов родственников погибшего, отмечает Следственный комитет, Андрей также увлекался роупджампингом. При осмотре его мобильного телефона обнаружено, что в соцсети он неоднократно выкладывал фото и видео своих экстремальных увлечений.

На его странице во «Вконтакте» также есть несколько фотографий, сделанных на высоте.



Фото: соцсети Андрея

— Андрей был со всех сторон положительным. И в работе, и в отношениях с коллегами. Он работал у нас в отделении сестринского ухода за пожилыми людьми. Бабушки там его очень любили, а он всегда с улыбкой к ним. Знаете, работа там специфическая, а он как-то все выполнял с такой легкостью, с хорошим настроением. С каждым пожилым поговорит, пошутит, просто рядом посидит, — говорят в Индурской участковой больнице. — Для нас всех известие о его смерти стало шоком. Очень жаль, что все так получилось. Таких людей, как Андрей — чутких и отзывчивых, — мало. Он был хорошим специалистом. Коллектив очень переживает.

В больнице рассказывают, что Андрей занимался спортом и вел активный образ жизни: участвовал в велопробегах и туристических слетах, а также различных соревнованиях. Например, занял первое место в соревнованиях по пулевой стрельбе среди медработников, которое проводили в феврале этого года профсоюзы. До этого, будучи учащимся медколледжа, Андрей занял третье место в конкурсе профессионального мастерства среди учащихся выпускных курсов медицинских колледжей Гродненщины.



Андрей — крайний слева. Фото: grodno.1prof.by

Про медбрата в 2019 году писала гродненская районная газета «Перспектива». Андрей рассказывал о себе:

— Сам из Гродно, после школы отучился в ПТУ на электромонтера, отслужил в армии. Но на прежнюю работу не стал возвращаться. Не тянуло, решил поменять направление. После долгих размышлений пришел к выводу, что хочу попробовать себя в медицине. Не знаю, что меня толкнуло в эту сферу, среди родственников медиков нет. Вот так кардинально все поменял. Окончил медколледж по специальности «сестринское дело» и по целевому направлению отправился отрабатывать. В Индуре меня очень хорошо приняли.

Заведующая Индурской больницы Татьяна Пунько тогда рассказывала, что на первое знакомство парень приехал из города на велосипеде — а это 45 километров в две стороны.

Свою дальнейшую жизнь, как отмечало издание, молодой человек собирался связать с медициной и планировал повышать квалификацию.



Разбитые на месте гибели часы. Фото: Следственный комитет