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«Нам этого врача заменить некем». В Минске снова судят медиков
09.11.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня суд Ленинского района Минска рассматривает дела
— Теперь не знаешь, где закончится день и где придется ночевать, — обсуждают медики, стоя возле расписания суда Ленинского района Минска.
Сегодня ожидается процесс сразу по нескольким врачам, которые были задержаны в субботу во время акции солидарности. Первыми в суде появились родные, друзья и пациенты психиатра Сергея Попова.
— Это человек изменил мою жизнь, — коротко объясняет свое присутствие бывший пациент Попова.
О Сергее Алексеевиче отзываются как о высококлассном специалисте. Евгения, коллега Попова, говорит, «он вызывает глубокое уважение». А однокурсник Попова просит добавить, что коллега «очень интеллигентный человек».
— У нас в стране мало грамотных психоаналитиков. Сергей Попов развивает новое направление: работает с психозами в психотерапевтическом направлении. Не просто дает таблетки людям с галлюцинациями, но и разговаривает с ними, лечит долгосрочно и пытается выправлять саму причину. Такой подход — редкий в нашей стране, — отмечает Евгения в разговоре с TUT.BY.
По словам медика, она не пропускает ни одной акции солидарности медиков. Не смогла только быть на субботней, но была в минувший понедельник, когда на проспекте Дзержинского задержали врачей и позже Московский суд дал всем задержанным мужчинам
— Я тогда очень просилась в бус, не взяли. Мне, врачу-психотерапевту, сказали, что у меня девиантное поведение, — смеется Евгения и тут кто-то из присутствующих удивляется, что силовики знают такие слова. — Знают, еще сказали, что женщины им не нужны сегодня. Так это сексизм!
На вопрос, остановят ли медиков то, что их коллеги могут получить сутки, врач говорит: «Наоборот, это больше злит». И планирует после суда поехать на акцию пенсионеров, говорит, на ней дедушки и бабушки всегда угощают врачей конфетами.
Во время обеда присутствующих попросили покинуть здание, но оказалось, что в 13.10 стали рассматривать дело заведующего изотопной лабораторией контроля качества радиофармацевтических лекарственных средств РНПЦ онкологии им. Александрова
Пока родные и близкие врача Сергея Попова ждут более пяти часов возле стенда, в расписании появляется новый процесс — на этот раз через скайп на связь с судом из Окрестина выходит ведущий научный сотрудник РНПЦ онкологии имени Александрова, кандидат медицинских наук Александр Минич.
Судья Анастасия Ачалова оглашает протокол, судя по нему, Александр Минич «принял активное участие в несанкционированном пикетировании, с целью публичного выражения по факту проведения честных выборов в РБ, во время которого стоял вдоль проезжей части и выкрикивал провокационные лозунги». Вину врач Александр Минич не признает и говорит, что не участвовал в акции.
Адвокат медика обращает внимание суда: Александр Анатольевич делает неотложные операции, сейчас исполняет обязанности заведующего лабораторией.
— Сегодня на 9.30 была запланирована операция, не знаю, провели ее или нет, — выступает в суде Александр Минич и добавляет, что завтра он должен распланировать все операции в отделении.
Засекреченный свидетель Антон Васильевич почти слово в слово повторяет протокол, но на вопросы защитника ответить не может: как был одет Минич, когда появился на проспекте, задержали только его или еще кого-то. По его мнению, «толпа кричала провокационные лозунги: «Жыве Беларусь! Уходи!».
Далее в суде появляется заведующий лабораторией онкоурологических патологий РНПЦ имени Александрова Александр Ролевич. Пока он в отпуске, его обязанности исполняет Минич.
— Александр Анатольевич — мой заместитель, он высококвалифицированный специалист, единственный и опытный лапороскопический хирург. Выполняет малоинвазивные операции высокой сложности. И если он будет находиться в заключении, нам его некем заменить, — говорит Ролевич.
— Кто-нибудь умеет еще делать такие операции? — спрашивает судья Ачалова.
— На таком уровне, как он это делает, нет, — отвечает свидетель Александр Ролевич.
— Ну, а в принципе?
— Это как высшая и любительская лига. В принципе можно, но уровень будет не тот, — добавляет заведующий лабораторией.
Решение суда — Александр Минич признан виновным по ст. 23.34, ему дали 13 суток.
— Позор! — крикнул кто-то в зале.
— Прошу не могу устраивать тут цирк, — отреагировала судья Анастасия Ачалова и попросила выйти из зала того, кто это сказал.
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Сегодня суд Ленинского района Минска рассматривает дела задержанных в субботу врачей, среди них - известные медики.
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