«Нам этого врача заменить некем». В Минске снова судят медиков

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Ленинского района Минска рассматривает дела задержанных в субботу врачей , среди них — известные медики, которых некем заменить.



Задержание медиков 7 ноября. Фото: Радыё «Свабода»

— Теперь не знаешь, где закончится день и где придется ночевать, — обсуждают медики, стоя возле расписания суда Ленинского района Минска.

Сегодня ожидается процесс сразу по нескольким врачам, которые были задержаны в субботу во время акции солидарности. Первыми в суде появились родные, друзья и пациенты психиатра Сергея Попова.

— Это человек изменил мою жизнь, — коротко объясняет свое присутствие бывший пациент Попова.

О Сергее Алексеевиче отзываются как о высококлассном специалисте. Евгения, коллега Попова, говорит, «он вызывает глубокое уважение». А однокурсник Попова просит добавить, что коллега «очень интеллигентный человек».

— У нас в стране мало грамотных психоаналитиков. Сергей Попов развивает новое направление: работает с психозами в психотерапевтическом направлении. Не просто дает таблетки людям с галлюцинациями, но и разговаривает с ними, лечит долгосрочно и пытается выправлять саму причину. Такой подход — редкий в нашей стране, — отмечает Евгения в разговоре с TUT.BY.

По словам медика, она не пропускает ни одной акции солидарности медиков. Не смогла только быть на субботней, но была в минувший понедельник, когда на проспекте Дзержинского задержали врачей и позже Московский суд дал всем задержанным мужчинам сутки .

— Я тогда очень просилась в бус, не взяли. Мне, врачу-психотерапевту, сказали, что у меня девиантное поведение, — смеется Евгения и тут кто-то из присутствующих удивляется, что силовики знают такие слова. — Знают, еще сказали, что женщины им не нужны сегодня. Так это сексизм!

На вопрос, остановят ли медиков то, что их коллеги могут получить сутки, врач говорит: «Наоборот, это больше злит». И планирует после суда поехать на акцию пенсионеров, говорит, на ней дедушки и бабушки всегда угощают врачей конфетами.

Во время обеда присутствующих попросили покинуть здание, но оказалось, что в 13.10 стали рассматривать дело заведующего изотопной лабораторией контроля качества радиофармацевтических лекарственных средств РНПЦ онкологии им. Александрова

Кирилла Проценко. Судья Марина Климчук признала его виновным по ст. 23.34 и присудила штраф в 30 базовых величин. Вместе с Проценко в одном отделении работает другой задержанный врач — Кирилл Поддубный. Его дело рассматривает этот же суд, но уже другая судья — Анастасия Ачалова. Ее решение: признать медика виновным и назначить штраф в 30 базовых.

Пока родные и близкие врача Сергея Попова ждут более пяти часов возле стенда, в расписании появляется новый процесс — на этот раз через скайп на связь с судом из Окрестина выходит ведущий научный сотрудник РНПЦ онкологии имени Александрова, кандидат медицинских наук Александр Минич.

Судья Анастасия Ачалова оглашает протокол, судя по нему, Александр Минич «принял активное участие в несанкционированном пикетировании, с целью публичного выражения по факту проведения честных выборов в РБ, во время которого стоял вдоль проезжей части и выкрикивал провокационные лозунги». Вину врач Александр Минич не признает и говорит, что не участвовал в акции.

Адвокат медика обращает внимание суда: Александр Анатольевич делает неотложные операции, сейчас исполняет обязанности заведующего лабораторией.

— Сегодня на 9.30 была запланирована операция, не знаю, провели ее или нет, — выступает в суде Александр Минич и добавляет, что завтра он должен распланировать все операции в отделении.

Засекреченный свидетель Антон Васильевич почти слово в слово повторяет протокол, но на вопросы защитника ответить не может: как был одет Минич, когда появился на проспекте, задержали только его или еще кого-то. По его мнению, «толпа кричала провокационные лозунги: «Жыве Беларусь! Уходи!».

Далее в суде появляется заведующий лабораторией онкоурологических патологий РНПЦ имени Александрова Александр Ролевич. Пока он в отпуске, его обязанности исполняет Минич.

— Александр Анатольевич — мой заместитель, он высококвалифицированный специалист, единственный и опытный лапороскопический хирург. Выполняет малоинвазивные операции высокой сложности. И если он будет находиться в заключении, нам его некем заменить, — говорит Ролевич.

— Кто-нибудь умеет еще делать такие операции? — спрашивает судья Ачалова.

— На таком уровне, как он это делает, нет, — отвечает свидетель Александр Ролевич.

— Ну, а в принципе?

— Это как высшая и любительская лига. В принципе можно, но уровень будет не тот, — добавляет заведующий лабораторией.

Решение суда — Александр Минич признан виновным по ст. 23.34, ему дали 13 суток.

— Позор! — крикнул кто-то в зале.

— Прошу не могу устраивать тут цирк, — отреагировала судья Анастасия Ачалова и попросила выйти из зала того, кто это сказал.

Как сообщает телеграм-канал «Белые халаты» , сегодня также прошли суды над:

Натальей Домбровской , врачом лабораторной диагностики РНПЦ онкологии, — штраф 30 базовых;

, врачом лабораторной диагностики РНПЦ онкологии, — штраф 30 базовых; врачом Игорем Баталевичем — 14 суток;

— 14 суток; Жанной Вашкевич , операционной медсестрой РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, — 15 суток;

, операционной медсестрой РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, — 15 суток; Светланой Добриян , онкологом-хирургом Минского онкодиспансера, -13 суток;

, онкологом-хирургом Минского онкодиспансера, -13 суток; Игорем Чанцевым , врачом-травматологом, — 15 суток;

, врачом-травматологом, — 15 суток; Ольгой Мархановой — штраф 20 базовых,

— штраф 20 базовых, Диной Ширинской, анестезиологом из БСМП — штраф 20 базовых.