Отчисления в БГАИ, видимо, продолжаются после первых трех студентов. Узнали детали

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 октября стало известно об исключении трех студентов Белорусской государственной академии искусств: Серафима Ганичева (3-й курс), Александра Данилкина (5-й курс) и Карины Чакур (5-й курс). Оказалось, в тот же день еще несколько учащихся этого вуза тоже узнали о своем отчислении — правда, еще будущем. Среди них была Екатерина (фамилию она попросила не указывать, но она известна редакции). Как раз 27 октября девушка вышла из тюрьмы в Жодино и узнала, что студенткой университета она, возможно, больше не будет.



Фото: читатель TUT.BY

«Через пару дней начали звонить и мне»

Во вторник, 27 октября, студентка 2 курса факультета экранных искусств Екатерина вышла из жодинской тюрьмы, где она оказалась после акции 26 октября. Сразу же девушку ждал неприятный сюрприз:

— Незнакомый мужчина — очевидно, отец кого-то из таких же задержанных, как я — передал мне телефон для разговора с девушкой. Она не представилась, но сказала, что учится в Академии искусств и что меня хотят отчислить. А студенты сейчас делают все возможное, чтобы этого не произошло.

В тот день Екатерина вернулась домой и сразу стала узнавать обо всем от своих одногруппников.

— Сначала мы думали, что отчислили тех троих, о которых писали в новостях. Потом, когда уже через пару дней начали звонить мне, и тем, с кем я была задержана, для ознакомления с приказом, — вспоминает девушка. — Всего, кроме трех уже известных отчисленных и себя, я насчитала еще пять фамилий (они тоже известны редакции. — Прим. TUT.BY) — о существовании приказа на отчисление этих людей я точно знаю.

Один студент из названанных Екатериной подтверждает этот же список фамилий на отчисление, добавляя еще две. Правда, замечает, что «ситуация сейчас непонятная»: приказ об отчислении вышел 29 числа, но лично студентов с ним никто не знакомил. С кафедры, где учатся трое из ребят, им прислали скан. На нем есть место для подписи ректора, но самой подписи нет. Других подписей и печати тоже нет. Сам скан есть в распоряжении редакции, на нем стоит дата 29.10 и есть исходящий номер документа.

Еще одна студентка из «списка отчисленных» говорит, что быть уверенной нельзя: об отчислении им устно сказал ректор, но документы не показал. Однако девушка — одногруппница Екатерины, поэтому все-таки считает: «Как ее могли отчислить, а меня — нет?»

«Нарушила внутренний распорядок Академии»

Екатерина не скрывает: она пару раз ходила на акции протеста и стояла в цепях солидарности после выборов этого года.

— С ребятами из Академии мы вышли поддержать забастовку 26 октября. Сначала прошлись по университету, а после направились на проспект Независимости, подхватили ребят из БНТУ. До ЦУМа уже не дошли — меня задержали. Собственно, именно поэтому меня и отчислили.

Приказ, судя по выписке, действительно оформлен 29-м октября.





Екатерина отмечает: отчисление было не за пропуски, как сейчас часто их объясняет администрация.

— Отчислили за то, что я нарушила внутренний распорядок Академии, хотя я в ней не находилась, то есть нарушила закон умышленно. Не по уважительной причине я пропустила лишь одну пару 26 октября, а дальше меня задержали. У меня хорошая успеваемость и нет такого количества пропусков, за которое можно отчислить, — уверена девушка.

Разговор в ректорате, когда студенты пришли ознакомиться с приказом, «вышел не очень»:

— Ректор повторял одно и тоже: «Да, я поставил свою подпись. Ознакомиться можно в деканате. Я не буду с вами разговаривать, записывайтесь на прием». Мы все возмущались, конечно. Мы пришли, мы здесь, так скажите нам причину нашего отчисления. Нам намекнули, что если так пойдет дальше, то на нас вызовут милицию, и мы ушли.

В следующий раз к администрации ходила уже мама Екатерины. На прием к ректору Михаилу Борозне она записалась предварительно.

— Мама мне рассказала, что его аргументы [о причинах отчисления] были неубедительны. В разговоре ректор намекнул, что все это: приказ, отчисление — не значит, что нельзя восстановится. Также нам так и не показали последнюю страницу приказа с подписью и сказали, что имеют на это полное право. Мама вышла оттуда с выпиской.