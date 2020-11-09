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Между домами в «Каскаде» повесили трехметровые бело-красно-белые трусы
09.11.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Местные жители растянули между домами в ЖК «Каскад» веревку, на которой — трехметровые бело-красно-белые трусы.
Сегодня днем в жилом комплексе «Каскад» между домами повесили сушить трехметровые трусы белого, красного и белого цветов. Фото жители разместили в своем
Белье шилось вручную, каждый экземпляр шириной в три метра.
Напомним, жители жилого комплекса «Каскад» уже несколько месяцев вывешивают огромные бело-красно-белые флаги во дворе. Полотнища то и дело приезжают снимать сотрудники МЧС, но вместо снятых появляются новые.
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Местные жители растянули между домами в ЖК «Каскад» трехметровые бело-красно-белые трусы.
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