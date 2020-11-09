Между домами в «Каскаде» повесили трехметровые бело-красно-белые трусы

Источник материала: Tut.by

Местные жители растянули между домами в ЖК «Каскад» веревку, на которой — трехметровые бело-красно-белые трусы.



Фото: телеграм-канал «Каскад Live»

Сегодня днем в жилом комплексе «Каскад» между домами повесили сушить трехметровые трусы белого, красного и белого цветов. Фото жители разместили в своем телеграм-канале .

Белье шилось вручную, каждый экземпляр шириной в три метра.



Фото: телеграм-канал «Каскад Live»

Напомним, жители жилого комплекса «Каскад» уже несколько месяцев вывешивают огромные бело-красно-белые флаги во дворе. Полотнища то и дело приезжают снимать сотрудники МЧС, но вместо снятых появляются новые.