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Между домами в «Каскаде» повесили трехметровые бело-красно-белые трусы

09.11.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Местные жители растянули между домами в ЖК «Каскад» веревку, на которой — трехметровые бело-красно-белые трусы.


Фото: телеграм-канал «Каскад Live»

Сегодня днем в жилом комплексе «Каскад» между домами повесили сушить трехметровые трусы белого, красного и белого цветов. Фото жители разместили в своем телеграм-канале.

Белье шилось вручную, каждый экземпляр шириной в три метра.


Фото: телеграм-канал «Каскад Live»

Напомним, жители жилого комплекса «Каскад» уже несколько месяцев вывешивают огромные бело-красно-белые флаги во дворе. Полотнища то и дело приезжают снимать сотрудники МЧС, но вместо снятых появляются новые.

 
 
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Местные жители растянули между домами в ЖК «Каскад» трехметровые бело-красно-белые трусы.
 
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