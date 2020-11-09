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Прокуратура направила в суд уже более 100 уголовных дел по массовым беспорядкам

09.11.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Генеральной прокуратуре рассказали о направленных в суд уголовных делах, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях, сопротивлением, насилием и угрозой его применения в отношении сотрудников милиции, а также возмещении ущерба, причиненного государственному имуществу противоправными действиями. Видеокомментарий опубликован в телеграм-канале ведомства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— На сегодняшний день органы прокуратуры направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях. Речь идет прежде всего о таких составах [преступления], как насилие; угроза его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел; сопротивление милиции или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка; хулиганство; незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ и иных составов.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что по 16 уголовным делам суды уже вынесли приговоры, связанные с лишением или ограничением свободы, а также крупные штрафы.

В тех случаях, когда государственному имуществу был причинен ущерб, прокуроры заявили в суды иски о его возмещении. «И в большинстве случаев ущерб был возмещен добровольно еще на стадии предварительного расследования», — добавили в ведомстве.

К сожалению, в Генпрокуратуре не рассказали о судьбе поданных заявлений о привлечении силовиков к ответственности за насилие, а также о работе межведомственной комиссии, созданной под эгидой Генпрокуратуры, которая должна была разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, с заявлениями о привлечении к ответственности силовиков за насилие обратились около 1800 человек. В ближайшие дни истекает трехмесячный срок доследственной проверки по заявлениям о насилии со стороны силовиков. Некоторые уже начали получать отказы в возбуждении уголовного дела.

 
 
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Представитель Генпрокуратуры отметил, что по 16 уголовным делам суды уже вынесли приговоры, связанные с лишением или ограничением свободы, а также крупные штрафы.
 
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