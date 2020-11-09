«Обозначила себя игрушкой - и таким образом провела пикет». В Гомеле женщина получила штраф за куклу Ждуна

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Новобелицкого района Гомеля оштрафовал на 810 рублей многодетную мать Наталью Глазкову за игрушку «Белорусский Ждун», которую она сшила, а затем сфотографировала. Подробности сообщает «Радые Свабода».





В суде Наталья рассказала, что две недели назад ее оштрафовали за снимок с бело-красно-белым флагом. Чтобы его выплатить, она сшила игрушку «Белорусский Ждун» — и собиралась продать на аукционе. Для размещения лота Наталья с подругой Оксаной решили сфотографировать игрушку на фоне природы. В фотосессии подруги использовали небольшой бело-красно-белый флаг.

Согласно же протоколу милиционера Евгения Ковалева, Наталья «в заранее договоренном месте обозначила себя игрушкой в красном пиджаке и с бело-красно-белым флагом — и таким образом провела пикет без разрешения горисполкома».





— Какая статья запрещает фотографировать игрушку? Что значит «заранее договоренное место»? С кем я договорилась? Мы были втроем — Оксана, я и Ждун. Проводили фотосессию. Игрушку мы несли в черном непрозрачном пакете, вынули, сфотографировали буквально за 20−30 секунд и спрятали в пакет. Я сама шила эту игрушку. Никаким законом это не запрещено, — пояснила на суде Наталья.

— А почему использовали именно бело-красно-белый флаг? Это что? Поддержка протеста? Выражение ваших взглядов? — поинтересовалась судья Дарья Аскерко.

— Это просто красиво! Мне нравятся такие цвета — белый и красный. Тем более что сейчас этот флаг актуален и моден, — ответила Наталья.

— Вас не насторожило, что ваши любимые цвета могут вызвать вопросы? — спросила судья.





По показаниям свидетеля Юлии Иванченко, зачитанным в суде, она заметила в зоне отдыха «Пруды» двух женщин, которые фотографировали «игрушку, похожую на президента», — и поэтому вызвала милицию.

Судья пришла к выводу, что своими действиями женщины «пытались выразить свое отношение к событиям общественно-политического характера без разрешения горисполкома».

В итоге суд «за несанкционированный пикет» женщину оштрафовал на 810 рублей. Ранее подругу Натальи Оксану Лиходиевскую, которая участвовала в фотосессии с игрушкой, также уже наказали штрафом — в размере 637,5 рубля.