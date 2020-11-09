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В правительстве рассказали о графике переноса рабочих дней в 2021 году

09.11.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году. Решение закреплено постановлением Совета министров от 9 ноября 2020 года № 635.


Фото: pixabay.com

Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.

То есть на православное Рождество мы будем отдыхать четыре дня подряд — 7, 8, 9 и 10 января (четверг, пятницу, субботу и воскресенье). В мае мы будем отдыхать тоже четыре дня подряд — 8 (субботу), 9 (воскресенье), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник — Радуница).

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней, установленный настоящим постановлением, в ином порядке в соответствии с законодательством.

 
 
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Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.
 
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