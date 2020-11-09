|
Два раза по 4 выходных: утвержден график переноса рабочих дней в 2021-м
09.11.2020 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней на 2021 год, соответствующее сообщение распространила пресс-служба правительства.
Так, с пятницы 8 января рабочий день переносится на субботу 16 января (на православное Рождество у белорусов будет четыре выходных дня подряд), а с понедельника 10 мая – на субботу 15-го мая (на Радуницу будут тоже четырехдневные длинные выходные).
В Совмине напомнили, что организации имеют право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке, но в соответствии с законодательством.
На Новый год белорусы будут отдыхать три дня - с пятницы 1 января по воскресенье 3-го. Остальные государственные праздники Беларуси в 2021-м году выпадают на субботы либо воскресенья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организации имеют право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке, но в соответствии с законодательством.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)