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Два раза по 4 выходных: утвержден график переноса рабочих дней в 2021-м

09.11.2020 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней на 2021 год, соответствующее сообщение распространила пресс-служба правительства.

Так, с пятницы 8 января рабочий день переносится на субботу 16 января (на православное Рождество у белорусов будет четыре выходных дня подряд), а с понедельника 10 мая – на субботу 15-го мая (на Радуницу будут тоже четырехдневные длинные выходные).

В Совмине напомнили, что организации имеют право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке, но в соответствии с законодательством.

На Новый год белорусы будут отдыхать три дня - с пятницы 1 января по воскресенье 3-го. Остальные государственные праздники Беларуси в 2021-м году выпадают на субботы либо воскресенья.

 
Теги: Минск
 
 
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Организации имеют право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке, но в соответствии с законодательством.
 
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В правительстве рассказали о графике переноса рабочих дней в 2021 году
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