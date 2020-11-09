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«Пытался облить двух военнослужащих раствором». В Барановичах 58-летнему мужчине дали пять лет колонии

09.11.2020 20:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Барановичах вынес приговор 58-летнему мужчине, который 10 августа попытался облить двух военнослужащих легковоспламеняющейся жидкостью, а когда не получилось — попытался поджечь бутылку и бросить в военных. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении жителя Барановичей было возбуждено 10 августа. По мнению следствия и суда, около 20.25 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался облить военнослужащих войсковой части легковоспламеняющейся жидкостью — смесевым раствором. Когда ему это не удалось, он поджег бутылку и метнул ее в солдата, но недобросил.

Прокурор предложил приговорить 58-летнего мужчину к шести годам колонии в условиях общего режима.

Суд признал обвиняемого виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и на основании ст. 364 УК Беларуси назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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По мнению следствия и суда, около 20.25, 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался облить военнослужащих войсковой части...
 
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