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Компания молодежи на Куйбышева сожгла государственный флаг. Возбуждено уголовное дело

10.11.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из парней сорвал государственный флаг, а потом вместе с друзьями сжег его. Сожжение снимали на мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщение о том, что компания подожгла государственный флаг Беларуси, поступило в милицию утром 7 ноября. Происшествие было зафиксировано около 4 часов утра возле административного здания на улице Куйбышева в Минске.

Милиция вскоре задержала одного из подозреваемых. Им оказался 18-летний безработный, который объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.

«Накануне, с его слов, он со знакомой употреблял алкоголь, после чего отправился в ночной клуб. Возле административного здания молодой человек залез на перила, сорвал со стены государственный флаг и принес его к увеселительному заведению. В итоге несколько молодых людей сожгли флаг», — рассказали в милиции.

Сожжение флага они снимали на мобильный телефон.

Позже милиция задержала и других подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственными символами (ст. 370 УК Беларуси). По этой статье предусматривается широкий спектр наказаний от штрафа и ареста до исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до одного года.

 
Теги: Минск
 
 
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