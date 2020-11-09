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После «Марша пенсионеров» в Минске задержали доцента БГУ

10.11.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 9 ноября проходил уже традиционный «Марш пенсионеров». К нему примкнули некоторые медики, студенты и преподаватели. Одного из них задержали, сообщает телеграм-канал издания «Студэнцкая думка».


Задержанной оказалась Татьяна Синица, кандидат психологических наук, доцент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. В настоящее время она находится в Московском РУВД.

В сообщении канала указано, что ее задержали уже после марша, и своим задержанием она спасла студентов, с которыми она была на акции.

Напомним, сегодня более 50 преподавателей и сотрудников БГУ записали видеообращение. В нем они говорят о том, что независимая Беларусь никогда не переживала такого сложного и страшного времени, как сейчас. То, что теперь происходит в университетах страны, считают они, «противоречит человеческой природе и цивилизованным условиям жизни».

В записи приняла участие и Татьяна Синица: «Высшая цель сферы образования и ее работников — помочь сформироваться личности. В условиях несвободы это невозможно».

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанной оказалась Татьяна Синица, кандидат психологических наук, доцент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета....
 
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