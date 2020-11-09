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Совмин утвердил перенос рабочих дней в Беларуси в 2021 году

10.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусское правительство согласовало перенос рабочих дней в рождественские и майские праздники 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

В постановлении № 635 от 9 ноября 2020 года определены следующие переносы:

  • с пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.

Документ принят в соответствии с ч.6 ст.136 Трудового кодекса Беларуси.

Также разъясняется, что у администраций различных организаций есть возможность осуществлять перенос рабочих дней и в другом порядке. Но это должно происходить согласно действующему в стране законодательству и с учетом специфики конкретного производства или вида работы.

 
 
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Белорусское правительство согласовало перенос рабочих дней в рождественские и майские праздники 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.
 
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