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Совмин утвердил перенос рабочих дней в Беларуси в 2021 году
10.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусское правительство согласовало перенос рабочих дней в рождественские и майские праздники 2021 года. Об этом
В постановлении № 635 от 9 ноября 2020 года определены следующие переносы:
Документ принят в соответствии с ч.6 ст.136 Трудового кодекса Беларуси.
Также разъясняется, что у администраций различных организаций есть возможность осуществлять перенос рабочих дней и в другом порядке. Но это должно происходить согласно действующему в стране законодательству и с учетом специфики конкретного производства или вида работы.
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Белорусское правительство согласовало перенос рабочих дней в рождественские и майские праздники 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.
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