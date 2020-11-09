Совмин утвердил перенос рабочих дней в Беларуси в 2021 году

Белорусское правительство согласовало перенос рабочих дней в рождественские и майские праздники 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

В постановлении № 635 от 9 ноября 2020 года определены следующие переносы:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.

Документ принят в соответствии с ч.6 ст.136 Трудового кодекса Беларуси.

Также разъясняется, что у администраций различных организаций есть возможность осуществлять перенос рабочих дней и в другом порядке. Но это должно происходить согласно действующему в стране законодательству и с учетом специфики конкретного производства или вида работы.