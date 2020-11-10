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Что происходит в Беларуси 10 ноября
10.11.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня с раннего утра в Минске снова выстроилась цепь солидарности сотрудников МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В стране продолжаются суды над задержанными в выходные. Рассказываем о главных событиях дня в нашем онлайне.
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Сегодня с раннего утра в Минске снова выстроилась цепь солидарности сотрудников МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В стране продолжаются суды над...
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