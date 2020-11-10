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"Белпочта" опять не принимает платежи

10.11.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. По техническим причинам на стороне ОАО "НКФО "ЕРИП" приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи, сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".

© Photo : Белпочта
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Ранее 5 ноября "Белпочта" уже испытывала технические сложности. Тогда продолжительное время не работал сайт ведомства, а почтовые отделения в белорусской столице не могли принимать платежи.

"Технические специалисты ОАО "НКФО "ЕРИП" работают над восстановлением штатной работоспособности системы", - сообщили в пресс-службе расчетной системы.

При этом в ЕРИП обратили внимание, что платежи от банков проходят в платежной системе. Информация о возобновлении платежей будет распространена дополнительно.

После прошедших выборов президента в Беларуси начались акции протестов. Многие сайты государственных организаций, ведомств и предприятий в связи с этим подвергались хакерским атакам от "кибер-партизан". Мишенью для DDOS-атак становились сайты МВД, Нацбанка, белорусских телеканалов, Белорусской торгово-промышленной палаты, сайт Академии МВД, страница управделами президента и другие.

Позднее стало известно, что за хакерскими атаками сайтов белорусских государственных учреждений, в том числе, и силовых структур, стоит группировка под названием XDSpy.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время специалисты ЕРИП работают над устранением технических неполадок, при этом платежи от банков в системе проходят.
 
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