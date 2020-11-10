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"Белпочта" опять не принимает платежи
10.11.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. По техническим причинам на стороне ОАО "НКФО "ЕРИП" приостановлен прием платежей в отделениях почтовой связи, сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".
© Photo : Белпочта
Ранее 5 ноября "Белпочта" уже
"Технические специалисты ОАО "НКФО "ЕРИП" работают над восстановлением штатной работоспособности системы", - сообщили в пресс-службе расчетной системы.
При этом в ЕРИП обратили внимание, что платежи от банков проходят в платежной системе. Информация о возобновлении платежей будет распространена дополнительно.
После прошедших выборов президента в Беларуси начались акции протестов. Многие сайты государственных организаций, ведомств и предприятий в связи с этим
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В настоящее время специалисты ЕРИП работают над устранением технических неполадок, при этом платежи от банков в системе проходят.
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