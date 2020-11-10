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Губернатор Гомельщины заявил о масочном режиме - и поехал на форум. Как думаете, многие там были в маске?

10.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Гомельщины Геннадий Соловей объявил о введении в области обязательного масочного режима. И что дальше?

















А дальше, через пару часов в тот же день, губернатор Соловей отправился на региональный форум, куда съехались десятки депутатов и чиновников, чтобы обсудить возможные конституционные изменения. Местные газеты опубликовали фото с мероприятия — и людей в масках там было совсем немного.

Без маски, кстати, и сам Геннадий Соловей.

 
 
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