Губернатор Гомельщины заявил о масочном режиме - и поехал на форум. Как думаете, многие там были в маске?

Источник материала: Tut.by

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Гомельщины Геннадий Соловей объявил о введении в области обязательного масочного режима. И что дальше?



































А дальше, через пару часов в тот же день, губернатор Соловей отправился на региональный форум, куда съехались десятки депутатов и чиновников, чтобы обсудить возможные конституционные изменения. Местные газеты опубликовали фото с мероприятия — и людей в масках там было совсем немного.

Без маски, кстати, и сам Геннадий Соловей.