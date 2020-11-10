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Губернатор Гомельщины заявил о масочном режиме - и поехал на форум. Как думаете, многие там были в маске?
10.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник на аппаратном совещании губернатор Гомельщины Геннадий Соловей
А дальше, через пару часов в тот же день, губернатор Соловей отправился на региональный форум, куда съехались десятки депутатов и чиновников, чтобы обсудить возможные конституционные изменения. Местные газеты
Без маски, кстати, и сам Геннадий Соловей.
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Губернатор Гомельщины заявил о масочном режиме - и поехал на форум. Как думаете, многие там были в маске?
Местные газеты опубликовали фото с мероприятия.
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