«Его знают многие учителя». В воскресенье в Минске задержали известного педагога

Источник материала: Tut.by

Коллеги сообщают, что в воскресенье, 8 ноября, в Минске задержали известного педагога, кандидата педагогических наук Михаила Кудейко. «Он автор пособий для школьников, его знают многие педагоги, — говорит его коллега Татьяна. — Сейчас, насколько мне известно, он в Жодино, ждет суда».



Фото: Facebook Михаила Кудейко

Если ввести в поисковик имя и фамилию Михаила Кудейко, Google выдаст множество ссылок. Михаил Викентьевич доцент Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М. Танка.

— У него много научных интересов. Он занимается медиаобразованием, продвигает идею активной оценки, чтобы ученики могли сами выставлять себе отметки. А это в свою очередь позволяет выстраивать более гуманные отношения между педагогом и обучающимися, — рассказывает о коллеге Татьяна. — Кроме того, он преподает в Институте повышения квалификации, является автором книг для учителей и школьников. Это очень талантливый педагог.



Фото: Facebook Михаила Кудейко

Как и где именно задержали Михаила Кудейко, Татьяна не знает.

— В воскресенье мы нашли его данные в списках задержанных Первомайского РУВД, — говорит собеседница. — Через знакомых связались с его супругой, она подтвердила: это действительно Михаил Викентьевич. Насколько мне известно, сейчас он находится в тюрьме в Жодино, где ждет суда.