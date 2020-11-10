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«Его знают многие учителя». В воскресенье в Минске задержали известного педагога
10.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коллеги сообщают, что в воскресенье, 8 ноября, в Минске задержали известного педагога, кандидата педагогических наук Михаила Кудейко. «Он автор пособий для школьников, его знают многие педагоги, — говорит его коллега Татьяна. — Сейчас, насколько мне известно, он в Жодино, ждет суда».
Если ввести в поисковик имя и фамилию Михаила Кудейко, Google выдаст множество ссылок. Михаил Викентьевич доцент Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М. Танка.
— У него много научных интересов. Он занимается медиаобразованием, продвигает идею активной оценки, чтобы ученики могли сами выставлять себе отметки. А это в свою очередь позволяет выстраивать более гуманные отношения между педагогом и обучающимися, — рассказывает о коллеге Татьяна. — Кроме того, он преподает в Институте повышения квалификации, является автором книг для учителей и школьников. Это очень талантливый педагог.
Как и где именно задержали Михаила Кудейко, Татьяна не знает.
— В воскресенье мы нашли его данные в списках задержанных Первомайского РУВД, — говорит собеседница. — Через знакомых связались с его супругой, она подтвердила: это действительно Михаил Викентьевич. Насколько мне известно, сейчас он находится в тюрьме в Жодино, где ждет суда.
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Коллеги сообщают, что в воскресенье, 8 ноября, в Минске задержали известного педагога, кандидата педагогических наук Михаила Кудейко. «Он автор пособий для...
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