В Минске - новый председатель комитета по здравоохранению. Прежний ушел главным врачом в Аксаковщину

Источник материала: Tut.by

В Минске новый председатель комитета по здравоохранению. Им стала главврач 11-й городской клинической больницы. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: «Минск.Официально»

Возглавлять столичную сферу здравоохранения будет Жанна Казаченок. Раньше она работала главным врачом 11-й городской клинической больницы. Сегодня ее представили коллективу комитета по здравоохранению.

Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома с мая 2017 года руководил Сергей Малышко. Теперь он будет работать главным врачом Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.