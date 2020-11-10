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В Минске - новый председатель комитета по здравоохранению. Прежний ушел главным врачом в Аксаковщину

10.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске новый председатель комитета по здравоохранению. Им стала главврач 11-й городской клинической больницы. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: «Минск.Официально»

Возглавлять столичную сферу здравоохранения будет Жанна Казаченок. Раньше она работала главным врачом 11-й городской клинической больницы. Сегодня ее представили коллективу комитета по здравоохранению.

Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома с мая 2017 года руководил Сергей Малышко. Теперь он будет работать главным врачом Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске новый председатель комитета по здравоохранению. Им стала главврач 11-й городской клинической больницы. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск....
 
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