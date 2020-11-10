Бурая пеночка и серый жаворонок. На Гродненщине зафиксировали новые для Беларуси виды птиц

Источник материала: Tut.by

На Гродненщине орнитологи за последние несколько недель зарегистрировали два новых для Беларуси вида птиц. В конце октября около Гродно впервые увидели бурую пеночку, а в ноябре — серого жаворонка, сообщает портал birdwatch.by.



Бурая пеночка. Фото: birdwatch.by

Бурая пеночка — перелетная птица небольшого размера темно-бурого цвета с коротким, прямым и острым клювом. Отличительная особенность — рисунок на голове — через глаза проходит темная полоса. Над ней проходит светлая полоса. Кроме того, бурые пеночки имеют тонкое, белое окологлазное кольцо. Ареал гнездования бурой пеночки — Восточная Азия. Там она гнездится на болотах и болотистых местностях тайги. Это широко распространенный и часто встречающийся там вид птиц. Бурая пеночка зимует на юго-востоке Азии. Иногда залетает в Северную Америку. Изредка ее наблюдают и в Европе. Так, например, польские орнитологи только 22 раза фиксировали бурую пеночку у себя в стране. В Литве с 1991 года бурая пеночка была зафиксирована 10 раз.

Бурую пеночку белорусские бердвотчеры заметили на территории заказника «Гродненская Свислочь» в долине ручья между деревнями Витьки и Дорошевичи в конце октября. Сначала записали голос птицы, а потом сделали фотографии. Пеночка сначала пряталась в кустах и на нижних ярусах невысоких деревьев и поэтому зафиксировать новую птичку какое-то время не удавалось. Потом она перелетела на деревья без листьев рядом с орнитологами. Так и получилось задокументировать новый для Беларуси вид птиц.



Серый жаворонок. Фото: birdwatch.by

Серый жаворонок — небольшая птица из семейства жаворонковых, которая гнездится в Испании, Северной Африки, Турции, а также в Монголии и Китае. Многие популяции, в том числе гнездящиеся в Испании и Африке, ведут оседлый образ жизни, но некоторые азиатские популяции с севера ареала мигрируют на юг зимой. Этот вид очень редко залетает в северную и западную части Европы. И вот одна птичка долетела и до Беларуси. В начале ноября команда бердвочеров из Минска наблюдала серого жаворонка — это еще один новый для нашей страны вид птицы. Его увидели около деревни Гнесичи.

Если Белорусская комиссия по орнитофауне, без решения которой наблюдение новых и многих редких для страны видов не имеют научной силы, подтвердит данные регистрации серого жаворонки и бурой пеночки, то эти виды станут 335 и 336-м в Списке птиц Беларуси.