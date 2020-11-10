Лукашенко поручил до конца года создать профсоюзы на частных предприятиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. До конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях, об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - приводит слова президента БелТА .

По словам Лукашенко, вопрос членства в профсоюзе добровольный, но "в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация".

Он отметил, что все должны понимать позицию государства.

"Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию", - сказал президент.

Последует

Читайте также: