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Лукашенко поручил до конца года создать профсоюзы на частных предприятиях
10.11.2020 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. До конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях, об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik / Александр Кряжев
"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - приводит слова президента
По словам Лукашенко, вопрос членства в профсоюзе добровольный, но "в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация".
Он отметил, что все должны понимать позицию государства.
"Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию", - сказал президент.
Последует
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