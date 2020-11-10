Плюс два пересадочных узла в минском метро. Объясняем, как не заблудиться

Источник материала: Tut.by

Третья линия метро открыта для пассажиров с субботы 7 ноября. Вместе с новой веткой в минской подземке появились плюс две пересадочные станции. Рассказываем подробно, как они устроены.





До открытия третьей ветки с пересадочными узлами в минском метро все было просто. Такой был только один: «Купаловская» — «Октябрьская». Перейти между синей и красной ветками метро здесь можно или связкой «лестница + эскалатор», или только пешком — по пешеходному тоннелю. И эскалаторы с лестницей, и тоннель допускают движение в двух направлениях.

С третьей веткой в минском метро стало сразу на две пересадочные станции больше. И на этих переходах все не так: тоннели намного длиннее, движение там — одностороннее. Есть повод объяснить, как это все работает.

Схема пересадочного узла «Вокзальная» — «Площадь Ленина»

Этот пересадочный узел связывает зеленую линию метро (Зеленолужскую) с синей (Московской). Упрощенно схема переходов выглядит так.





Теперь посмотрим на местности, как переходить с ветки на ветку.

С «Площади Ленина» на «Вокзальную»

Прямо на платформе давно известной минчанам «Площади Ленина» появились спуски в переход. Отсюда нельзя идти на «Вокзальную» — это важно. В первые часы работы третьей ветки информационных табличек об этом не было, так что рядом с переходом стояла дежурная, которая просто предупреждала пассажиров: вниз хода нет.

Если вы здесь все-таки спуститесь вниз, далеко все равно не уйдете — внизу стоят турникеты, которые вас не пропустят дальше.





Теперь это место щедро обклеено предупреждающими знаками: «Няма ўваходу». Здесь же висит объявление: «Переход на станцию „Вокзальная“ через вестибюль со стороны вокзала». Формулировка нам не кажется понятной. Ниже объясним, как все-таки попасть в нужный переход.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Чтобы попасть в переходный тоннель, с платформы «Площадь Ленина» нужно подняться по лестнице в сторону выхода к железнодорожному вокзалу.

Дойти до памятника «1905» — он на фото ниже. Налево — выход из метро в сторону вокзала, направо — переход на третью линию, на станцию «Вокзальная».



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY



Так выглядит вход в переход к «Вокзальной». Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Отсюда вы попадете в пересадочный тоннель, он — с зеленой маркировкой. Этот ориентир указывает: вы движетесь к зеленой ветке метро.

Можно идти по пешеходной части, а можно стать на траволатор — так будет медленнее, зато с чемоданами удобнее. На практике — многие пассажиры выбирают траволатор, но идут по нему.





Этот тоннель выводит вас к эскалатору. По нему поднимаетесь на станцию «Вокзальная».

По нашим подсчетам, путь с «Площади Ленина» на «Вокзальную» (от платформы до платформы) занимает примерно четыре минуты. Если идти быстрым шагом, в том числе по траволаторам, выходит быстрее.

Также важно знать, что если просто стоять на траволаторах, то переход с ветки на ветку займет у вас почти в два раза больше времени, чем просто пешком.





С «Вокзальной» на «Площадь Ленина»

Чтобы пройти этот путь, нужно спуститься по эскалатору в распределительный зал.





Распределительный зал выглядит как на фото ниже.

Вам — в тоннель слева, промаркированный синими полосами. В зеленый тоннель вы отсюда по ошибке и не зайдете — путь преграждают турникеты.





Потом пойдете по длинному тоннелю — около 270 метров. Минчане уже шутят, что он не для клаустрофобов.





В конце тоннеля будет площадка, а там — лестница и эскалатор. По лестнице вы можете подняться прямо из-под платформы «Площадь Ленина». Эскалатор пока не работает.

Время в пути средним шагом на этой пересадке (от платформы до платформы) — занимает также примерно четыре минуты, несмотря на то, что сам синий тоннель длиннее зеленого.

Схема пересадочного узла «Юбилейная площадь» — «Фрунзенская»

Упрощенная схема этого пересадочного узла такая.





С «Фрунзенской» на «Юбилейную площадь»

На платформе «Фрунзенской» очень легко понять, как перейти к «Юбилейной площади». Надо спуститься в переход (на фото ниже) по лестнице. До открытия новой ветки здесь висел указатель с неправильно ориентированной стрелкой, но уже в первый день работы третьей линии все сделали как надо.

Попасть в тоннель с платформы можно и на лифте, но он пока не работает.





Спустившись, вы попадаете в достаточно длинный тоннель с зеленой маркировкой. Здесь тоже есть траволаторы. Тоннель приведет вас к дверям — и вот вы на мостике над станцией «Юбилейная площадь». Спускайтесь к поездам.

Пешком, средним шагом (от платформы до платформы) переход занимает около 2 минут 30 секунд или 3 минуты.





С «Юбилейной площади» на «Фрунзенскую»

Тут снова важная деталь: подняться по этому же мостику к «Фрунзенской» нельзя. О том, что снизу на него нет входа, предупреждает такая табличка.





Чтобы перейти на «Фрунзенскую» — ищите эскалаторы. Те же, что везут к выходу из метро в сторону улиц Кальварийская, Мельникайте и Романовская Слобода.





Эскалаторы здесь самые длинные в Минском метрополитене, потому что «Юбилейная площадь» стала самой глубокой станцией нашей подземки.

Эскалаторы выведут к турникетам.





Вам не надо за турникеты. Посмотрите налево и увидите выход в ослепительно красный тоннель — вам туда, на красную (Автозаводскую) ветку.





Этот тоннель очень короткий, поход по нему займет секунд 20. Выход из тоннеля выглядит вот так.





После тоннеля по левую руку увидите давно знакомый эскалатор, который приведет вас на платформу «Фрунзенской». Выглядит это место как на фото ниже. Войти в этой точке в тоннель на «Юбилейную» не получится — не пустят турникеты.

Весь путь с платформы «Юбилейной» на платформу «Фрунзенской» занимает примерно 2 минуты 20 секунд.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY