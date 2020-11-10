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Лукашенко: Протестуны и беглые рассчитывают, что к весне экономика обвалится и мы придем, возьмем Беларусь тепленькой

10.11.2020 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что «ковид» — это не медицинский термин, это уже глобальная политика. На встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой он заявил, что в экономике будет непросто. Фрагмент встречи показал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— «Ковид» — это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня, это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи, — заявил Лукашенко.

Он предупредил: «То ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики».

— Наши же протестуны, и беглые особенно, которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного, не возьмут они Беларусь тепленькой. Мы выстоим. Но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, до людей надо доносить, до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое, — сказал он и отметил, что «кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство».

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что «ковид» - это не медицинский термин, это уже глобальная политика. На встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси...
 
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