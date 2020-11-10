Две и более квартиры: какие налоги и когда надо платить собственникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Около 195 тысяч белорусов владеют двумя или еще большим количеством квартир, об этом заявила начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая.

В МНС напомнили, что срок уплаты налога на недвижимость, а также земельного налога для физических лиц в этом году истекает 16 ноября.

За несвоевременную уплату налога на недвижимость и земельного налога предусмотрена пеня за каждый день просрочки и административный штраф.

Сколько платить?

Размер налога, который следует уплатить, определяют налоговые органы, они же формируют извещение, которое белорусы должны получать не позднее 1 сентября каждого года.

Сумма налога зависит от стоимости строений, которыми владеет человек. В качестве налоговой базы для определения налога на земельный участок выступает его стоимость и, в отдельных случаях, площадь.

Кто может не платить налог на недвижимость?

Не платить налог на недвижимость могут пенсионеры по возрасту, ветераны Великой Отечественной войны, люди, проходящие альтернативную или срочную военную службу, члены многодетных семей. Не должны платить этот налог и те, кому принадлежит только одно жилое помещение в многоквартирных жилых домах.

А вот если человек владеет двумя и более квартирами, то он освобождается от уплаты налога только на одну из них.

Жители сельской местности освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении любого принадлежащего им строения. Но чтобы получить такое послабление нужно быть зарегистрированным в сельской местности и работать там.

Кто может не платить земельный налог?

Не нужно платить земельный налог на участок, расположенный на территории радиоактивного загрязнения, в зоне последующего отселения либо в зоне с правом на отселение.

А еще от уплаты земельного налога и от уплаты налога на недвижимость освобождаются те белорусы, которые имеют в собственности объекты, представляющие историко-культурную ценность, и объекты недвижимости, законсервированные в установленном законодательством порядке, напомнила Зарецкая, ее слова привела БелТА .

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