ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси продолжаются многочисленные суды над задержанными участниками уличных протестов

10.11.2020 14:37 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 ноября. В Беларуси 10 ноября продолжаются многочисленные суды над задержанными в минувшие выходные участниками уличных протестов.

По информации правозащитников, суды в Минске и других городах рассматривают как административные дела участников акций, так и тех, кого силовики задерживали точечно в минувшие выходные и ранее.

Большинство из осужденных сегодня в столице получили от 12 до 15 суток ареста и штрафы от 15 до 30 базовых величин (405—810 рублей), сообщает spring96.org.

9 ноября суды рассмотрели 240 административных дел за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. 95 человек арестованы в общей сложности на 1.367 суток, 131 — оштрафован на общую сумму 53.245 рублей.

На воскресных акциях в рамках Марша народовластия, а также во время локальных вечерних протестов по всей стране было задержано от 1.023 человек (по данным правозащитного центра "Весна") до 1.250 человек (по данным телеграм-канала "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)"). Это рекордные цифры после 9 и 10 августа, когда было задержано около 3 тыс. и более 2 тыс. человек соответственно.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 ноября. В Беларуси 10 ноября продолжаются многочисленные суды над задержанными в минувшие выходные участниками уличных протестов. По информации...
 
Новости дня
Новости общества
 
Две и более квартиры: какие налоги и когда надо платить собственникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика