Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 ноября. В Беларуси 10 ноября продолжаются многочисленные суды над задержанными в минувшие выходные участниками уличных протестов.

По информации правозащитников, суды в Минске и других городах рассматривают как административные дела участников акций, так и тех, кого силовики задерживали точечно в минувшие выходные и ранее.

Большинство из осужденных сегодня в столице получили от 12 до 15 суток ареста и штрафы от 15 до 30 базовых величин (405—810 рублей), сообщает spring96.org .

9 ноября суды рассмотрели 240 административных дел за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. 95 человек арестованы в общей сложности на 1.367 суток, 131 — оштрафован на общую сумму 53.245 рублей.

На воскресных акциях в рамках Марша народовластия, а также во время локальных вечерних протестов по всей стране было задержано от 1.023 человек (по данным правозащитного центра "Весна") до 1.250 человек (по данным телеграм-канала "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)"). Это рекордные цифры после 9 и 10 августа, когда было задержано около 3 тыс. и более 2 тыс. человек соответственно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжаются многочисленные суды над задержанными участниками уличных протестов Минск, 10 ноября. В Беларуси 10 ноября продолжаются многочисленные суды над задержанными в минувшие выходные участниками уличных протестов. По информации...

Ирина Турчина, БелаПАН.