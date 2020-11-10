«Если бы я бил - ушибом уха бы не обошлось». Бойца ММА судят за нападение на милиционера после выборов

Источник материала: Tut.by

10 ноября начался судебный процесс над 22-летним бобруйчанином Егором Храменей, которого обвиняют в нападении на сотрудника милиции (ст. 364 УК) в день выборов. С 10 августа молодой человек под стражей, он был задержан через сутки после инцидента по административной статье 23.34. Тогда, по материалам дела, Егор решил оформить явку с повинной и признал, что именно он вечером 9 августа распылил в лицо сержанту милиции газовый баллончик.

Правда, сейчас вину Егор Храменя признает частично: баллончик распылял, но не бил — а в этом его тоже обвиняют. Егор говорит в суде, что, если бы действительно ударил милиционера, как ему инкриминируют, то вряд ли тот отделался бы ушибом ушной раковины: рука у бойца Храмени, по его словам, «тяжелая».



Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

Молодой человек рассказал в суде, что вечером 9 августа отправился в центр города, где договорился о встрече с друзьями. Интернет к тому времени был уже отключен, поэтому Егор понятия не имел, что происходит на площади Ленина — а там примерно к 22 часам собрались горожане, возмущенные ходом выборов. В акции Егор не участвовал, но признается: несколько раз вместе со всеми выкрикнул «Жыве Беларусь!». Неожиданно, говорит, люди бросились врассыпную из-за того, что «их стали атаковать неизвестные в защитной экипировке и без опознавательных знаков». Они, мол, вытесняли горожан с площади в несколько заходов, некоторых мужчин задерживали. В какой-то момент, вспоминает Егор, он бросился бежать, пересек площадь и оказался на улице Социалистической.

— Я бежал одним из последних, так как незадолго до этого получил травму колена. Впереди увидел, как из двора выскочили люди в экипировке, начались задержания. Нескольких парней повалили на землю.

Возле дома № 126 по улице Социалистической Егор увидел, как человек в экипировке повалил на землю парня и придавил его коленом. Храменя достал из кармана перцовый баллончик «Шок» и распылили его в лицо неизвестному.

— Я услышал вскрик, побежал дальше и только позже осознал, что заварил, похоже, какую-то кашу. Баллончик ношу с собой постоянно, купил его на рынке в Ждановичах примерно полгода назад. Использовал его потому, что неизвестный резко поднял вверх руку. Мне показалось, что он хочет меня схватить, сработали инстинкты.

Баллончик Егор Храменя выбросил в кусты на улице Володарского: позже его нашли и приобщили к делу.

На следующий день после инцидента Егора Храменю на площади Ленина безо всяких объяснений задержал сотрудник милиции Сергей Кубарь. Он, как выяснилось во время судебного заседания, был свидетелем происшествия с перцовым баллончиком и якобы опознал в Егоре нападавшего. Однако протокол на молодого человека тогда составили по статье 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

— Во время допроса услышал, что очень похож на того, кто напал на милиционера с баллончиком. Тогда я написал чистосердечное признание. Давление на меня никто не оказывал.

В своем поступке Егор Храменя раскаивается. Говорит, что все получилось спонтанно.

Но — он категорически не согласен с тем, что бил милиционера: у сержанта Дмитрия Сакуна, если верить результатам медицинского освидетельствования, — ушиб левого уха.

Сам потерпевший Сакун на суде показания давал неуверенно, его слова расходились с тем, что было указано в протоколе опроса. Нападавшего он не видел, сперва почувствовал удар, повернулся — и получил струю перцовой смеси в глаза (позже медики диагностировали ожог века, роговицы и частичную утрату трудоспособности). Его коллега Сергей Кубарь утверждает, что видел нападавшего со спины, когда тот уже убегал. Никого другого поблизости в этот момент не было, поэтому человек, ударивший сержанта и распыливший газ, по мнению Кубаря, один и тот же.



Егор Храменя справа, на спине.

Егор Храменя снова и снова утверждает: никого не бил.

— Если бы я нанес удар, повреждения были бы более серьезными, ушибом уха бы вряд ли обошлось, — говорит парень, в активе которого — 10-летний стаж занятий единоборствами, регулярное участие в уличных боях «Стрелка», победа на Открытом кубке РБ по ММА.

Во время судебного заседания выяснилось, что родители Егора Храмени, пока тот содержался под стражей, заплатили Дмитрию Сакуну 249 рублей — именно во столько сержант оценил финансовые потери, связанные с трехдневным лечением. Также в суде Сакун заявил, что требует от обвиняемого компенсацию морального вреда и физического урона в размере 5000 рублей.

Приговор по делу Егора Храмени суд должен вынести 13 ноября.