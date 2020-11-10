Гродненец написал сообщение в одном из местных чатов. Его осудили за оскорбление Караева

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчину осудили за оскорбление генерал-майора милиции Юрия Караева, на тот момент — министра внутренних дел. Гродненца признали виновным в публичном оскорблении представителя власти, ему дали два года «домашней химии», сообщает Hrodna.life.



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4 августа в Telegram-канале «Гродно Для Жизни Чат» гродненец со своего телефона опубликовал сообщение с негативной оценкой и ненормативной лексикой в отношении генерал-майора милиции Юрия Караева.

По мнению прокуратуры, тем самым мужчина осуществил публичное оскорбление представителя власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 369 УК (Оскорбление представителя власти).

Гродненца осудили на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.