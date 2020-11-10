ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненец написал сообщение в одном из местных чатов. Его осудили за оскорбление Караева

10.11.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчину осудили за оскорбление генерал-майора милиции Юрия Караева, на тот момент — министра внутренних дел. Гродненца признали виновным в публичном оскорблении представителя власти, ему дали два года «домашней химии», сообщает Hrodna.life.


Скриншот видео

4 августа в Telegram-канале «Гродно Для Жизни Чат» гродненец со своего телефона опубликовал сообщение с негативной оценкой и ненормативной лексикой в отношении генерал-майора милиции Юрия Караева.

По мнению прокуратуры, тем самым мужчина осуществил публичное оскорбление представителя власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 369 УК (Оскорбление представителя власти).

Гродненца осудили на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину судили за публичное оскорбление генерал-майора милиции Юрия Караева, на тот момент - министра внутренних дел.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске мужчина получил 4 года за августовские угрозы милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика