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В Пинске мужчина получил 4 года за августовские угрозы милиции
10.11.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске вечером 12 августа инспекторы ДПС попытались задержать пьяного мужчину. Он,
Свое поведение обвиняемый позже объяснил состоянием опьянения и сказал, что ничего не помнит: в крови у него было 1,8 промилле. Объяснить, зачем он взял с собой на улицу нож, он тоже не смог.
Мужчину осудили за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима.
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В Пинске вечером 12 августа инспекторы ДПС попытались задержать пьяного мужчину. Он, сообщает милиция, оказал активное сопротивление.
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