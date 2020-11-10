В Пинске мужчина получил 4 года за августовские угрозы милиции

Источник материала: Tut.by

В Пинске вечером 12 августа инспекторы ДПС попытались задержать пьяного мужчину. Он, сообщает милиция, оказал активное сопротивление: с использованием ножа угрожал расправой милиционерам. Теперь его осудили.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Свое поведение обвиняемый позже объяснил состоянием опьянения и сказал, что ничего не помнит: в крови у него было 1,8 промилле. Объяснить, зачем он взял с собой на улицу нож, он тоже не смог.

Мужчину осудили за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима.