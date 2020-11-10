В Осиповичах, Кличеве и Кричеве тоже вводят масочный режим

Источник материала: Tut.by

С 10 ноября с учетом эпидемиологической обстановки решением райисполкомов на территории Осиповичей , Кличева , Кричева и районов тоже вводится масочный режим.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Теперь использование масок обязательно в закрытых помещениях с массовым скоплением людей и там, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Обязательно носить защитные маски в:

магазинах;

аптеках;

общественном транспорте, маршрутках, такси;

отделениях связи, банков, почты

и везде в закрытых помещениях, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Напомним, в Могилеве ввели обязательный масочный режим Могилеве ввели масочный режим. Где ходить в масках обязательно">с 5 ноября, в Бобруйске — с 10-го.