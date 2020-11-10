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В Осиповичах, Кличеве и Кричеве тоже вводят масочный режим

10.11.2020 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 10 ноября с учетом эпидемиологической обстановки решением райисполкомов на территории Осиповичей, Кличева, Кричева и районов тоже вводится масочный режим.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Теперь использование масок обязательно в закрытых помещениях с массовым скоплением людей и там, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Обязательно носить защитные маски в:

  • магазинах;
  • аптеках;
  • общественном транспорте, маршрутках, такси;
  • отделениях связи, банков, почты
  • и везде в закрытых помещениях, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Напомним, в Могилеве ввели обязательный масочный режим Могилеве ввели масочный режим. Где ходить в масках обязательно">с 5 ноября, в Бобруйске — с 10-го.

 
Теги: Могилев
 
 
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Напомним, в Могилеве ввели обязательный масочный режим с 5 ноября, в Бобруйске - с 10-го.
 
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