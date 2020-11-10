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В Осиповичах, Кличеве и Кричеве тоже вводят масочный режим
10.11.2020 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 10 ноября с учетом эпидемиологической обстановки решением райисполкомов на территории
Теперь использование масок обязательно в закрытых помещениях с массовым скоплением людей и там, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.
Обязательно носить защитные маски в:
Напомним, в Могилеве ввели обязательный масочный режим Могилеве ввели масочный режим. Где ходить в масках обязательно">с 5 ноября, в Бобруйске — с 10-го.
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Напомним, в Могилеве ввели обязательный масочный режим с 5 ноября, в Бобруйске - с 10-го.
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