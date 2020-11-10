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«Просто делали, что нам говорили». Рогачевские призывники сняли обращение к «заигравшимся» протестующим
10.11.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сети появился ролик, в котором призывники из Рогачевского района читают стихи в поддержку Александра Лукашенко. Краткое содержание таково: протестующие на площадях «заигрались», ими «дергают за нити кукловоды», призывники не позволят «отобрать Родину». Видели?
«Наша Ніва»
«Сидели в общей комнате, нам рассказывали, как будет проходить отправка, как нужно себя вести. Потом пришел военком, назвал имена-фамилии, попросил поучаствовать. Дали текст, сказали „читайте“. Кто автор стихотворения, не знаю. Выучили быстро. Зачем это нужно было — не сказали. Сказали: „Не подставляйте военкомат, просто прочитайте“. Мне было несложно, я и прочитал».
Режиссура, говорит парень, тоже военкома. Парни, мол, только делали то, что им говорили.
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«Просто делали, что нам говорили». Рогачевские призывники сняли обращение к «заигравшимся» протестующим
Краткое содержание таково: протестующие на площадях «заигрались», ими «дергают за нити кукловоды», призывники не позволят «отобрать Родину». Видели?
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